La bande-annonce de Mme Marvel First Look amène Kamala Khan à Disney +

Marvel Studios a publié les premières images de leur prochain Mme Marvel séries. De plus, Kevin Feige a révélé que Kamala Khan d’Iman Vellani partagera le grand écran avec Brie Larson dans Capitaine Marvel 2. Feige a révélé de nombreuses nouvelles aujourd’hui lors de la présentation de la Journée des investisseurs de Disney, qui a été diffusée en ligne à des millions de personnes dans le monde. Après que la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, ait révélé tous les Guerres des étoiles nouvelles, Feige est entré et a parlé de l’avenir de l’univers cinématographique Marvel.

Mme Marvel, un nouveau personnage des bandes dessinées Marvel a attiré l’imagination du monde et nous sommes ravis d’annoncer Iman Vellani dans le rôle de Kamala Khan. Mme Marvel, une série originale de Marvel Studios, arrive de la fin 2021 à #DisneyPlus. pic.twitter.com/ArHe8vMCXd – Studios Marvel (@MarvelStudios) 11 décembre 2020

Mme Marvel se concentre sur Kamala Khan (Iman Vellani), un adolescent pakistanais-américain basé dans le New Jersey. Le super-héros est apparu pour la première fois en 2014 en tant que premier personnage musulman de Marvel Comics à jouer dans sa propre série de bandes dessinées, et elle deviendra le premier héros musulman à l’écran de Marvel Studios. Adil El Arbi et Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy et Meera Menon sont les réalisateurs du projet, basé sur un scénario de l’écrivain Bisha K. Ali. Kevin Feige voulait vraiment souligner que les émissions Disney + MCU auront des liens plus étroits avec le grand écran aujourd’hui, et a utilisé Mme Marvel comme exemple.

Capitaine Marvel 2 verra le retour de Carol Danvers de Brie Larson, qui partagera désormais l’écran avec Kamala Khan d’Iman Vellani et la version adulte de Monica Rambeau de Teyonah Parris, qui apparaîtra également dans WandaVision, qui sortira en janvier 2021. Il a également été révélé que Nia DaCosta prendra cette fois-ci la direction de la direction, ce qui excite beaucoup de fans de MCU. Au moment d’écrire ces lignes, Capitaine Marvel 2 a une date de sortie le 11 novembre 2022.

Avec la date de sortie 2022 toujours sur le pont, Capitaine Marvel 2 commencera probablement la production à cette époque l’an prochain. Mme Marvel est actuellement en tournage à Atlanta. La série Disney + sera présentée en première à la fin de 2021. Dans la série, le pakistanais-américain Kamal Khan, âgé de 16 ans, grandit à Jersey City. Elle est une excellente étudiante, une joueuse passionnée et une scribe fan-fic vorace, qui a également une affinité particulière pour les super héros, en particulier Captain Marvel. Cependant, Kamala a du mal à s’intégrer à la maison et à l’école – c’est-à-dire jusqu’à ce qu’elle obtienne des super pouvoirs comme les héros qu’elle a toujours admirés. La vie est plus facile avec des super pouvoirs, non?

Kamala Khan est sur le point d’apprendre une leçon que tous les super-héros apprennent lorsqu’ils découvrent leurs pouvoirs. Mme Marvel on dirait que ce sera l’endroit idéal pour commencer l’histoire de Capitaine Marvel 2, ce qui sera certainement beaucoup mieux qu’une scène post-crédit, pour laquelle Marvel Studios est célèbre. Au lieu d’avoir les scènes de milieu ou post-crédit taquiner les prochains films, le studio a maintenant de longues émissions qui le feront, tout en fournissant beaucoup plus d’informations qu’un seul film ne le pourrait jamais. Vous pouvez consulter la bobine de grésillement pour Mme Marvel ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Marvel Studios Compte.

Sujets: Mme Marvel, Disney Plus, Streaming