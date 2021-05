La bande-annonce de Misfits: Pierce Brosnan réussit le braquage du siècle

Aucune bonne action ne reste impunie dans le véhicule de braquage cinématographique de cet été, Les Misfits, qui verra un acteur de James Bond, Pierce Brosnan, regarder comme un criminel suave et insaisissable, et diriger une équipe d’escrocs inadaptés dans un braquage pour les âges. Comme la plupart des films sortis en 2021, Les Misfits recevra une double sortie, en première dans les salles le 11 juin, et en numérique et à la demande le 15 juin.

Réalisé par Renny Harlin, Les Misfits se concentrera sur un groupe d’escrocs internationaux qui recrutent Richard Pace de Brosnan, un criminel suave et apparemment insatiable, afin de réaliser ce qui sera sûrement le score d’une vie. Cependant, ce ne sera pas n’importe quel travail de banque ordinaire, et Pace apprend bientôt que pour voler plus d’un million de dollars d’or, lui et sa nouvelle équipe devront infiltrer une prison à sécurité maximale du Moyen-Orient et extraire leur score dès la sortie. sous le nez du propriétaire corrompu de la prison, Warner Schultz, qui utilise l’or pour financer le terrorisme dans le monde entier.

À en juger par ce que propose la bande-annonce, ce travail ne ressemblera à rien de ce que Pace ou de l’un de ces autres Robin Hoods modernes ont jamais tenté, et qu’il faudra plus que de simples voitures rapides, des identités forgées et des explosions pour que l’équipe marche. loin avec même leur liberté.

Pas étranger aux films de braquage, le réalisateur Renny Harlin a connu un succès commercial avec deux films d’action similaires au début des années 90, avec le 1990 Mourir dur suite, Mourir dur 2, et le thriller de montagne mené par Stallone en 1993, Suspense. Son succès a cependant frappé un mur en 1995 lorsque son aventure de pirate, Île fardée est devenu un flop critique et commercial, allant jusqu’à être nommé « la plus grosse bombe au box-office de tous les temps » par le Gunnies Book of World Records, perdant environ 147 millions. Harlin a connu un succès varié depuis les années 90, plusieurs autres de ses films étant nominés aux Golden Raspberry Awards depuis Île fardée, même si Les Misfits cherche à ramener Harlin à ses racines d’action, espérons-le pour le mieux.

Mis à part l’acteur vétéran Pierce Brosnan, qui a vu un travail régulier pendant plus de quatre décennies, notamment en jouant le super-espion britannique James Bond, le casting est complété par un groupe de stars de l’action montantes. Hermione Corfield, a occupé des rôles dans Mission Impossible: Nation voyou et xXx: Le retour de Xander Cage, et plus récemment joué dans le hit indie-horror sleeper, Fièvre de mer, tandis que sa co-star Jamie Chung, est facilement reconnaissable comme l’assassin mortel Miho de La cité du péché de Frank Millar adaptations.

Pendant ce temps, l’artiste pop thaïlandais Mike d Angelo fera ses débuts au cinéma américain, aux côtés de l’écrivain et producteur devenu acteur, Rami Jaber, tandis que l’animateur de télévision Nick Cannon complète le casting des voleurs. Beaucoup reconnaîtront cependant Cannon, soit de son rôle d’évasion en 2002 Drumline, ou de ses différents concerts d’hébergement, qui incluent Les Amériques ont du talent, le chanteur masqué, et MTV’s Wild N ‘Out. Les Misfits fera irruption dans les salles le 11 juin et verra une sortie à domicile le 15 juin.

Sujets: The Misfits