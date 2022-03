La bande-annonce de Minions: A Villain Is Born montre l’origine de Gru

Les fans des Minions découvriront plus en détail les débuts de leur leader Gru dans la nouvelle bande-annonce de »Minions : un méchant est né ». Dans cet aperçu, nous pouvons voir comment le méchant préféré de tout le monde commence à tourner ses pas vers le côté obscur, ainsi que la raison pour laquelle les Minions décident de faire partie de son équipe. Le cinquième volet de la »Mon méchant préféré », suivra directement les événements de la préquelle »Minions » de 2015, nous montrant un Gru de 12 ans vivant une vie normale en banlieue alors qu’il tente de rejoindre l’équipe de super-méchants »Vicious 6 » . Après avoir été rejeté, Gru et les sbires décident de voler quelque chose de précieux à Vicious 6, faisant de lui une cible à éliminer pour les méchants.

Cet été, de la plus grande franchise d’animation mondiale de l’histoire, vient l’histoire originale de la façon dont le plus grand super-vilain du monde a rencontré pour la première fois ses Minions emblématiques, a créé l’équipe la plus méprisable du cinéma et a affronté la force criminelle la plus imparable jamais assemblée dans Minions : un méchant Is Born » lit la description de la bande-annonce.

De plus, on peut voir l’intrigue principale du film, où les trois serviteurs principaux devront se lancer dans une aventure pour sauver leur »boss », les amenant à rencontrer un maître de Kung Fu, et menant une bataille épique contre un sorte de bêtes colossales, avec l’humour caractéristique auquel les sbires nous ont habitués.

Le film a officiellement commencé la production en 2017 et devait sortir en juillet 2020, mais la suite a été supprimée du calendrier de sortie en mars 2020 en raison de la pandémie de coronavirus. Le film est réalisé par Kyle Balda, Brad Ableson et Jonathan del Valet sortira enfin en salles le 1er juillet.