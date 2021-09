La bande-annonce de Midnight Mass révèle la nouvelle série d’horreur Netflix de Mike Flanagan qui arrive cet automne

Netflix ajoute un peu plus d’horreur à leur bibliothèque alors que nous nous glissons dans la saison effrayante. Leur dernière série terrifiante Messe de minuit vient de déposer une bande-annonce et il semble que nous ayons un autre hit effrayant à ajouter à notre liste. De Netflix et Mike Flanagan (La hantise de Hill House, La hantise du manoir de Bly) vient une autre session de frénésie remplie d’effroi, et si leur bilan combiné est quelque chose à considérer, Messe de minuit va nous faire peur comme nous aimons avoir peur.

La nouvelle série devrait faire ses débuts le 24 septembre 2021 sur Netflix. Messe de minuit est dirigé par Mike Flanagan et nous avons notre premier aperçu de la série avec une toute nouvelle séquence, qui arrive juste à temps pour entrer dans l’esprit d’Halloween.

La prémisse de Minuit Messe raconte l’histoire d’une petite communauté insulaire isolée. La communauté insulaire n’est pas du tout un paradis et cela s’aggrave lorsqu’un jeune homme en disgrâce (Zach Gilford) revient, ainsi que l’arrivée d’un prêtre charismatique (HamishLinklater). Lorsque l’apparition du père Paul sur l’île Crockett apporte des événements inexpliqués et apparemment miraculeux, la communauté considère maintenant leur nouvelle saveur comme un cadeau de Dieu. Cependant, y a-t-il plus dans l’histoire que ces miracles ont un prix?

La série de sept épisodes met également en vedette Kate Siegel, Rahul Abburi, Crystal Balint, Matt Biedel, Alex Essoe, Annarah Cymone, Annabeth Gish, Rahul Kohli, Kristin Lehman, Robert Longstreet, Igby Rigney, Samantha Sloyan, Henry Thomas et Michael Trucco. La série est produite par Flanagan et Trevor Macy pour Photos Intrépides.

La bande-annonce nous montre que Flanagan a une approche unique et spéciale pour raconter des histoires d’horreur. Il nous dit aussi que Netflix croit non seulement à ce genre, mais aussi à sa narration. Récemment, Flanagan a dit ceci à propos de la nouvelle série. « Il est impossible de séparer la Bible en tant que livre de la littérature d’horreur. Elle contient tout, elle épouse ouvertement et sans vergogne des événements surnaturels et horribles à gauche et à droite. Même le héros de l’histoire – Dieu, l’incarnation de l’amour – noie le monde quand il se met assez en colère dans l’Ancien Testament »

Flanagan a été élevé dans la religion catholique et a servi comme enfant de chœur dans ses paroisses de Governors Island à New York et à Bowie, dans le Maryland. De toute évidence, son histoire a fortement inspiré l’histoire et le cadre. « Il ne s’agit pas seulement de catholicisme, il s’agit des traditions de toutes nos religions, en particulier celles qui remontent au monde antique », a déclaré Flanagan. « Le monde antique était un endroit sanglant, violent et terrifiant où nous ne comprenions pas la nature ou le temps, ou si nous vivrions la nuit ou la saison. Et chaque fonction naturelle de la planète pouvait être conçue pour l’impression d’être une attaque surnaturelle. »

Après avoir regardé la nouvelle bande-annonce, qu’en pensez-vous ? Est-ce qu’il semble que nous ayons un autre coup sur nos mains? Sur la base des deux derniers, Netflix travaillera très probablement sur d’autres projets d’horreur à l’avenir.

Sujets : Netflix