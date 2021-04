La bande-annonce de mi-saison Falcon and the Winter Soldier prépare la fin du jeu

Alors que nous nous rapprochons de la fin de la deuxième série originale Disney + de MCU, Marvel Studios a dévoilé un aperçu de mi-saison de Le faucon et le soldat de l’hiver, explorant l’héritage compliqué du bouclier et ce qui attend Sam Wilson, Bucky Barnes, John Walker et les Flag Smashers. La fin du jeu est proche.

Marvel Studios ‘ Le faucon et le soldat de l’hiver est réalisé par Kari Skogland avec Malcolm Spellman comme scénariste en chef. La série de six épisodes Le faucon et le soldat de l’hiver met en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson alias The Falcon et Sebastian Stan dans le rôle de Bucky Barnes alias The Winter Soldier. Le couple, qui s’est réuni dans les derniers instants de Avengers: Fin de partie, faites équipe dans une aventure mondiale qui met à l’épreuve leurs capacités et leur patience. La série met également en vedette Daniel Brühl comme Zemo, Emily VanCamp comme Sharon Carter et Wyatt Russell comme John Walker.

Le faucon et le soldat de l’hiver a fait ses débuts dans le monde entier sur Disney + le 19 mars 2021 et a été acclamé par la critique et a été classé comme la première de la série la plus regardée sur Disney + lors de son week-end d’ouverture, du vendredi 19 mars au dimanche 22 mars, et le titre le plus regardé dans l’ensemble pour la même période le une base mondiale, y compris sur les marchés Disney + Hotstar. La série rejoint les premières de la première série d’action en direct de Marvel Studios, WandaVision, et la première de la saison deux de Le mandalorien de Lucasfilm comme les trois week-ends d’ouverture de la série Disney + Original les plus regardés à ce jour.

