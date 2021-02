La bande-annonce de mi-saison de WandaVision tease les cinq derniers épisodes, une nouvelle affiche arrive

Marvel Studios a publié la bande-annonce de mi-saison pour WandaVision. Il ne reste que cinq épisodes dans la première saison de neuf épisodes. L’épisode 4 vient d’être diffusé vendredi dernier. En outre, le studio a publié une nouvelle affiche principale, qui se concentre sur le groupe principal de personnages de la série Disney +. L’affiche, qui brouille la réalité de Wanda avec le monde réel, met en vedette Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), Vision (Paul Bettany), Monica Rambeau (Teyonah Parris), Agnes (Kathryn Hahn), Darcy Lewis (Kat Dennings) et Jimmy Woo ( Randall Park). Woo et Dennings ont fait une grande impression sur les fans de Marvel Cinematic Universe la semaine dernière, laissant beaucoup de gens espérer leur propre série dérivée, et ils ont obtenu leur propre paire d’affiches de personnages de Marvel et Disney +, que vous pouvez consulter ci-dessous.

En ce qui concerne la WandaVision Bande-annonce de mi-saison, elle présente de nombreuses images de l’épisode 4, tout en taquinant les épisodes à venir. Alors que nous sommes tous les quatre épisodes, nous ne savons toujours pas ce qui se passe exactement dans la série, bien que le capitaine Monica Rambeau, Jimmy Woo et Darcy Lewis aident à tirer un peu le rideau sur ce qui se passe. dans la réalité de Wanda Maximoff. Cela étant dit, toute la série, qui a commencé dans le monde des sitcoms classiques des années 1950 et 1960, a un courant sous-jacent sombre qui traverse chaque épisode, ce qui est montré dans les nouvelles images, conduisant à de nombreuses spéculations sur une fin explosive. .

WandaVision est une série mystère à combustion lente qui emmène les fans de Marvel Cinematic Universe dans une toute nouvelle direction par rapport à ce qui a été montré sur grand écran au cours de la dernière décennie. Tout rassembler n’était pas une tâche facile, comme l’a expliqué le showrunner Jac Schaeffer dans une récente interview. « Je pense que lorsque nous avons cassé l’histoire, c’était vraiment difficile », a déclaré Schaeffer. « Nous avions beaucoup d’objectifs. Il y avait beaucoup de niveaux différents. J’ai beaucoup de souvenirs. Quand je pense aux premières étapes de la rupture – je me souviens de beaucoup de maux de tête, et je me suis dit: ‘Comment allons-nous retenir tout ça? ‘ »

Darcy Lewis et Jimmy Woo reviennent 📺 Les quatre premiers épisodes de Marvel Studios ‘ #WandaVision diffusent maintenant sur @DisneyPlus. pic.twitter.com/PIHrOdT6jS – Studios Marvel (@MarvelStudios) 31 janvier 2021

Après avoir regardé le chemin WandaVision a lentement commencé à se dérouler, on peut facilement voir pourquoi Jac Schaeffer et son équipage rencontraient des problèmes logistiques au début de tout. «Nous avions tellement de systèmes, de codes de couleurs et de formats différents pour que tout fonctionne», déclare Schaeffer. « Et la prise de décision de ce qui est trop? Qu’est-ce qui dore le lis? Qu’est-ce qui ne suffit pas? Toutes ces décisions de développement précoce sont vraiment difficiles. » Pour l’instant, les fans de MCU sont accrochés à la série peu orthodoxe Disney + et pleinement investis dans la découverte de ce qui va se passer.

L’épisode 5 de WandaVision sera diffusé ce vendredi 5 février. Depuis l’épisode 4 a emmené les fans dans le monde réel, on ne sait pas où l’histoire ira ensuite, d’autant plus que Vision commence à voir des fissures dans sa réalité actuelle avec Wanda. Heureusement, nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour obtenir plus d’indices sur ce mystère MCU. Vous pouvez consulter le WandaVision Bande-annonce de mi-saison ci-dessus, grâce à la chaîne YouTube officielle de Marvel Entertainment.

Sujets: WandaVision, Disney Plus, Streaming