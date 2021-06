La bande-annonce de mi-saison de Bad Batch emmène Clone Force 99 pour une balade sombre et sauvage

Une nouvelle bande-annonce de mi-saison pour Star Wars : Le mauvais lot est sorti. Disney et Lucasfilm ont présenté en avant-première la seconde moitié de la saison inaugurale de la série avant la sortie du dernier épisode ce vendredi. L’émission s’est concentrée sur l’escouade de Clone Troopers après la fin de la guerre, ayant quitté l’Empire pour se frayer un chemin. Nous avons également rencontré un nouveau personnage dans Omega, qui est devenu une partie intégrante de la série. Maintenant, nous avons une idée de ce qui se prépare dans les semaines à venir, et il semble que les choses vont devenir un peu sombres et sérieuses.

le Guerres des étoiles la bande-annonce reprend avec le Bad Batch et Omega traversant la galaxie. Ils sont apparemment en train de conclure des accords miteux pour s’en sortir tout en essayant d’éviter les ennuis. En particulier, Crosshair, qui a trahi le groupe plus tôt dans la saison, est à leurs trousses. Ils doivent également s’inquiéter des chasseurs de primes et d’autres menaces imminentes. La guerre est peut-être terminée, mais ces soldats ont encore de nombreuses batailles devant eux, semble-t-il.

Star Wars : Le mauvais lot suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch, alias Clone Force 99, que nous avons rencontré pour la première fois dans The Clone Wars. Ils essaient de trouver leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres du groupe, une équipe unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones, possèdent chacun une compétence exceptionnelle singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

La distribution de voix pour la série comprend Dee Bradley Baker, Archie Panjabi, Michelle Ang, Rhea Perlman, Bobby Moynihan, Freddie Prinze Jr., Taran Killiam et Seth Green, entre autres. La série est produite par Dave Filoni (T il Mandalorien, Star Wars: The Clone Wars), Athéna Portillo (Star Wars : La guerre des clones, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Résistance Star Wars) et Jennifer Corbett (Résistance Star Wars, NCIS). Carrie Beck (Le Mandalorien, Star Wars Rebels) est à bord en tant que co-producteur exécutif, avec Josh Rimes (Résistance à la guerre des étoiles) en tant que producteur. Rau sert également de directeur de supervision. Corbett est le rédacteur en chef.

Ce n’est qu’une des nombreuses émissions de Star Wars que les fans peuvent espérer sur Disney +. Le livre de Boba Fett arrive en décembre, et Le Mandalorien La saison 3 est également en route. Nous avons également Andor, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, l’Acolyte et Lando dans les ouvrages. Le succès de The Mandalorian a incité Disney et Lucasfilm à plus que doubler sur une galaxie lointaine, très lointaine sur le petit écran. Reste à savoir si cette émission sera reprise pour une deuxième saison, même si cela semble être une valeur sûre. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant à ce sujet. Star Wars : Le mauvais lot revient avec de nouveaux épisodes les vendredis sur l’application de streaming Disney +. Assurez-vous de découvrir la nouvelle bande-annonce par vous-même.

Sujets : Star Wars : The Bad Batch, Disney Plus