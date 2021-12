La bande-annonce de mi-saison Batwoman de la CW taquine un nouveau Poison Ivy

Avec tous les yeux sur Le Batman pour le moment, on pourrait vous pardonner d’avoir raté la nouvelle bande-annonce du retour de The CW’s Batwoman, qui poursuit sa troisième saison en janvier. La dernière promo donne un aperçu rapide des nouveaux méchants et plus à venir dans la série lorsqu’elle sort de nouveaux épisodes, y compris un regard taquin sur Poison Ivy / Pamela Isley de Bridget Regan. En tant que l’un des méchants les plus emblématiques de l’univers de Batman, la révélation a donné aux fans leur meilleur aperçu de la dernière itération du personnage à arriver à l’écran.

La dernière saison de Batwoman a apporté un certain nombre de problèmes à la porte de Ryan Wilder, Mary Hamilton ayant été infectée par les anciennes plantes de Poison Ivy et passant d’alliée proche à méchante n’étant qu’un des problèmes auxquels l’héroïne de Javicia Leslie a dû faire face. Les nouvelles images ne donnent certainement pas l’impression que la seconde moitié de la saison va être plus facile. Nous avons également un meilleur aperçu de Marquis Jet, joué par Nick Creegan, qui en tant que vice-président de Jeturian Industries a repris Wayne Enterprises et ayant fait un certain nombre de références pour faire sourire tout le monde, et un certain rire inclus à la fin de la bande-annonce, il semble que Poison Ivy pourrait bien avoir un nouveau Joker qui prend le pouvoir à ses côtés.

Avec Luke Fox pris en otage par Jet, qui semble certainement se diriger vers la couronne du prince clown de Gotham, et Batwoman tentant de sauver Mary des griffes du poison d’Ivy, il a fallu un certain temps pour la série pour aborder certains des méchants emblématiques du canon de DC Batman, mais nous arrivons maintenant à un point où il est à nouveau temps de voir ce que de nouveaux acteurs peuvent apporter aux méchants que nous aimons le plus détester.

Batwoman provenait d’un Arrowverse crossover « Elseworlds » dans lequel Ruby Rose est apparue dans le rôle de Kate Kane, une cousine de Bruce Wayne de Batman, qui a décidé de remplacer le Caped Crusader en son absence. L’émission a obtenu une commande de série, mais après les débuts de la première saison en 2019, Rose a quitté la série et a ensuite parlé des conditions de travail sur le plateau, notamment du comportement abusif des co-stars et des coupes dans la production qu’elle blâmait en partie. blessures qu’elle et d’autres personnes ont subies lors de cascades.

Lorsque la série est revenue pour sa deuxième saison, Javicia Leslie a repris le rôle de Batwoman avec le personnage original Ryan Wilder en tant qu’alter ego du héros, et s’est poursuivie dans la saison 3. Malgré le redémarrage en douceur après le départ de Rose, les critiques mitigées de la première saison ont été remplacés par des valeurs beaucoup plus positives pour le second, résultant en un taux d’approbation de 89 % sur Rotten Tomatoes. Alors que les fans attendent maintenant avec impatience le retour de la série dans quelques semaines, il semble certainement que The CW augmente à nouveau les enchères et ne soit pas sur le point de décevoir avec la conclusion de la troisième saison.





