La bande-annonce de Memoria a Tilda Swinton tourmentée par un bruit fort et mystérieux

L’Ancien est de retour sur grand écran. Eh bien, au moins Tilda Swinton l’est de toute façon. L’actrice écossaise rejoint le réalisateur thaïlandais Apichatpong Weerasethakul dans le nouveau film Mémoire fait ses débuts au Festival de Cannes cette année. Dans le film, Tilda Swinton joue une femme écossaise nommée Jessica, qui entend un « bang » très fort à l’aube. Ce qui se passe à côté de « Jessica » est un énorme mystère car le son ou la détonation déclenche un syndrome sensoriel qui la suit alors qu’elle voyage à travers les jungles de Colombie.

Bien que la bande-annonce ne donne pas grand-chose à ce qu’est le « bang » ou s’il est bon ou mauvais, nous avons l’idée qu’il est puissant et qu’il existe depuis très longtemps. Dans une scène, nous voyons Tilda Swinton (Jessica) expliquant le bruit étrange, ou essayant de décrire le son, à un ingénieur du son avec peu de chance. Alors que dans un clip ultérieur, elle examine un vieux crâne avec un archéologue qui explique que le trou percé dans le crâne était destiné à « libérer les mauvais esprits ». De toute évidence, cela pourrait avoir quelque chose à voir avec le « bang » et l’étrange nouvelle maladie dont Jessica est maintenant maudite.

Mémoire sortira au Festival de Cannes le 15 juillet. Actuellement, une sortie généralisée n’a pas été annoncée, mais avec le retour du cinéma et les services de streaming concluant des accords pour diffuser des longs métrages, cela se produira probablement le plus tôt possible.

Apichatpong Weerasethakul fait des vagues derrière la caméra puisqu’il a déjà remporté la Palme d’Or à Cannes en 2010 pour son film Oncle Boonmee qui peut se souvenir de ses vies antérieures. Son dernier long métrage date de 2015 Cimetière de la splendeur, bien qu’en 2018 il ait été l’un des quatre réalisateurs thaïlandais à réaliser le film d’anthologie, 10 ans Thaïlande. Traverser un marché plus vaste pourrait être dans son avenir, car ce film retient beaucoup l’attention sur la base de la nouvelle bande-annonce.

Mémoire met également en vedette Elkin Díaz, (El Rey, hors du noir) Jeanne Balibar (Les misérables) Juan Pablo Urrego et Daniel Giménez. Cacho.

Le film devant être montré à des milliers de personnes dans quelques jours seulement, je suis sûr que l’histoire ainsi que le « bang » seront révélés. Et puisque Swinton est une actrice nominée aux Golden Globes pour son rôle dans La fin profonde en 2001, ce film devrait être profond dans son déroulement.

Ce que nous voulons savoir, c’est quand et si elle sera de retour en tant que The Ancient One dans le MCU? La dernière fois que nous l’avons vue, c’était dans Les Vengeurs : Fin de partie. Avec Doctor Strange 2 : Le multivers de la folie sortant en 2022, il est possible que son rôle d’Ancienne fasse un retour. Après tout, tout est possible dans le MCU de nos jours. En attendant, nous sommes heureux de voir quelque chose de nouveau de Swinton et attendons avec impatience de découvrir ce qu’est le « bang » et d’où il vient.