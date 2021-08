La bande-annonce de Megalodon Rising a Tom Sizemore en guerre avec le plus gros requin du monde

Le nouveau Mégalodon en hausse La bande-annonce nous montre ce qui se passe lorsque le complexe militaro-industriel s’attaque au mégalodon apparemment non éteint. Je vais vous donner trois suppositions et les deux premières ne comptent pas. J’ai mon appât, maintenant je mets l’hameçon !

Lorsque le plus grand prédateur aquatique de l’histoire revient, l’armada de navires de guerre modernes envoyés pour le détruire n’a aucune chance. Tom Sizemore (Sauver le soldat Ryan, Tueurs nés) avec O’Shay Neal (Le chiffre, Se réveiller) et Wynter Eddins (Motel Californie, La revanche du gang des fleurs) affrontez le puissant mégalodon avec tout ce que l’armée a à offrir. Le film est réalisé par Brian Nowak et écrit par Andrea Ruth.

The Asylum, une société cinématographique indépendante et un distributeur connu pour produire des mockbusters directs en vidéo à petit budget, ravit ses fans en racontant ou en embellissant des blockbusters d’actualité depuis 1999. Ils nous ont apporté ces rebondissements. les-classiques Serpents dans un train, Le trésor de Da Vinci, Pirates de l’île au trésor, Cannibales des collines, Allan Quatermain et le Temple des Crânes, Le jour où la terre s’est arrêtée, Bataille de Los Angeles et plus. Ils ont également sorti des titres qui leur sont propres, tels que Mega Python contre Gatoroid, Attaque de requin à 2 têtes, Tentacules des Bermudes, Le docteur va vous tuer maintenant, et Requins de glace. Ils ont également lancé une branche familiale réalisant des films comme La princesse et le poney, Cargaison, et Un Noël La Belle et la Bête.

Le CV de Tom Sizemore est parsemé de rôles principaux pour ces films B intentionnels, et Tom Sizemore ne montre aucun signe d’arrêt. Sur son ardoise en ce moment, il a Les magnifiques aventuriers de Dimension War One avec Daniel Baldwin, où une collection de voleurs doit recueillir des informations sur une mystérieuse menace extra-dimensionnelle pour la galaxie au 43e siècle, et préparer une défense tout en repoussant la première vague d’attaques d’êtres horribles.

Il a aussi Massacre du cimetière : Reborn avec Michael Madsen, où un groupe de jeunes adultes passe le week-end chez un ami au bord du lac. Rejoint par le shérif local, le groupe rencontre un chef amérindien évadé, un tueur imitateur et le retour du terrifiant harceleur masqué, Damon.

En post-production, obtenant le vernis final, il a Agents du Projet Blue Book. Le synopsis se lit comme suit : « Bienvenue au 20e siècle pour une histoire qui s’est réellement produite, 100 ans dans la fabrication. Le temps avant Twitter, Facebook et Google. Une époque où les gens buvaient, fumaient et menaient des vies très courtes et passionnantes. . À propos de deux gars du Kansas : l’un était destiné à être président et l’autre était destiné à sauver l’univers. Dans les années 1950, le gouvernement américain a réuni une équipe d’agents d’élite pour enquêter sur les rencontres rapprochées de l’incompréhensible. C’est l’histoire réelle de deux d’entre eux, le Agents du Projet Blue Book. »

Et si vous ne pouvez pas obtenir assez de films sur les requins, ne vous en faites pas. L’asile est là pour vous. Aquarium des morts Une sortie est prévue en 2021. Et après avoir regardé Denis Villeneuve Dune, vous pouvez attraper Glenn Campbell’s Planète Dune, et voyez comment il tient. Megalodon sort en salles le 27 août. C’est dans une journée !

