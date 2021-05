La bande-annonce de Meet the Blacks 2 emmène Mike Epps et Katt Williams à la maison d’à côté

le Rencontrez les Noirs suite a obtenu sa bande-annonce officielle avant sa sortie cet été. Appelé La maison d’à côté: Meet the Blacks 2, la suite ramène le casting original tout en intégrant le comédien Katt Williams. Il devrait sortir en salles le vendredi 11 juin 2021 et vous pouvez consulter la bande-annonce officielle ci-dessous.

La logline pour Rencontrez les Noirs 2 lit: « Carl Black (Mike Epps) est sur le point d’affronter le voisin de l’enfer (Katt Williams) dans La maison d’à côté. Carl n’a jamais voulu que ce qu’il y a de mieux pour sa famille, mais après avoir survécu aux événements qui ont conduit à son (pas si) best-seller, il emmène tout le monde dans sa maison d’enfance, où il se battra non seulement avec sa femme Lorene (Zulay Henao) et les enfants Allie (Bresha Webb) et Carl Jr. (Alex Henderson) mais tous ceux qui le rendent fou: Cronut (Lil Duval), Freezee (Andrew Bachelor), Rico (Tyrin Turner) et tout un quartier de personnages qui semblent pour attirer une activité étrange après la tombée de la nuit.

Et rien ne pourrait être plus bizarre que son nouveau voisin le Dr Mamuwalde (Katt Williams), qui peut ou non être un vampire. Du co-scénariste / réalisateur Deon Taylor (Fatale, L’intrus), comme le Rencontrez les Noirs l’univers s’agrandit, ce sera à Carl de découvrir ce que fait son voisin au milieu de la nuit avant qu’il ne soit trop tard pour lui et sa famille. «

Deon Taylor dirige La maison d’à côté: Meet the Blacks 2 en utilisant un scénario co-écrit avec Corey Harrell. Taylor, Roxanne Avent Taylor et Omar Joseph de Hidden Film Group ont produit la suite aux côtés de Mike Epps, Angi Gones et Shannon McIntosh de Naptown Productions. Michael Finley, Joaquim Guedes, Niles Kirchner, Robert F. Smith, Bill Straus et Katt Williams ont produit.

«Nous avons d’abord fait le film parce qu’il est rare que nous obtenions des comédies qui parlent de la culture urbaine», a déclaré Taylor, qui a également réalisé et co-écrit Rencontrez les Noirs avec Nicole DeMasi, dans un communiqué. « Après le succès du premier film sur les plans culturel et théâtral, il était juste de servir les fans qui exigeaient une suite. C’est pourquoi nous faisons de l’art et pourquoi il est important que davantage de cinéastes noirs émergent. »

Dans la version originale Rencontrez les Noirs, Carl Black et sa famille font leurs valises pour chercher une vie meilleure ailleurs, allant de Chicago directement à Beverly Hills. Malheureusement, ils finissent par se retrouver en plein milieu d’une parodie de La purge, arrivant en ville pendant une période où tout crime est légal pendant 12 heures. Malgré les critiques négatives à l’époque, le film a ses fans, car il était classé n ° 5 dans le Top 10 des films diffusés en continu dans le monde sur Hulu en janvier.

La maison d’à côté: Meet the Blacks 2 sortira en salles le vendredi 11 juin 2021 par Hidden Empire Film Group. Lionsgate s’associera à Hidden Empire pour sortir le film à la demande et sur Blu-ray / DVD plus tard cet été. Cette nouvelle nous vient de Hidden Empire, et vous pouvez trouver plus d’informations sur le film sur le site officiel de The House Next Door.

