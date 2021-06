La bande-annonce de Mechajammer nous laisse avec un curieux RPG

Si nous combinons Snatcher avec Blade Runner, Fallout, Moto Mice from Mars et Necrodancer, nous obtenons cette curieuse bande-annonce de Mechajammer.

La conférence PC Gamer de cet E3 2021 nous laisse des surprises assez intéressantes. Sans aller plus loin, le Remorque Mechajammer, que vous pouvez voir à la fin de ce paragraphe, nous a époustouflés à cause de sa proposition irrévérencieuse de jeu de rôle en monde ouvert.

Le jeu fait un usage très varié des perspectives de caméra, avec des sections avec suivi en 3D, allant de vues purement isométriques jusqu’à des sections à la troisième personne. D’un autre côté, son style visuel est recréé dans le pixel art le plus sale et le plus fluide que nous ayons jamais vu auparavant.

Il semble que cet esprit de variété se transmet aussi à ses facettes de gameplay, ayant des moments de pur shooter zénith, des courses de motos futuristes, des combats au tour par tour et des rythmes voire des confrontations timides de hack and slash.

Sans oublier une autre de ses caractéristiques principales, pouvoir engager un nombre intéressant de chasseurs de primes pour nous faire des ravages.

Pour le moment, il n’y a pas de date de départ. Au niveau des plateformes, le jeu n’est confirmé que pour Steam mais on s’attend à ce qu’il sorte sur Nintendo Switch, car le format de jeu se prête beaucoup à la nintendera portable.