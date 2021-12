La bande-annonce de Matrix Resurrections est sortie

Préparez vos lunettes de soleil et vos longs manteaux noirs. La dernière bande-annonce de la suite à venir, Les résurrections matricielles, approfondit encore plus le mystère du retour de Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie Anne-Moss). Les dernières séquences ont l’histoire qui se répète, alors que Neo redécouvre lentement son passé (allant même jusqu’à le regarder se dérouler sur un écran de cinéma dans l’un des moments les plus méta de la bande-annonce) et ravive ses relations – à la fois bonnes et mauvaises.

La remorque en offre beaucoup car elle se décolle lentement couche après couche de Les résurrections matricielles. Alors qu’une grande partie des mystères du film sont encore quelque peu intacts, les images révèlent Neo dans le monde réel, le crâne rasé et tout, un nouveau destin potentiel pour Trinity, et confirme ce que beaucoup soupçonnaient. Chasseur d’esprit le rôle de la star Jonathan Groff. Oh, et Neo connaît toujours le kung-fu.

Après une série de retards, le public n’aura pas à attendre trop longtemps pour réintégrer le monde numérique, car Les résurrections matricielles devrait sortir plus tard ce mois-ci. Le quatrième film de la franchise d’action de science-fiction emblématique, le film poursuivra l’histoire qui a été établie pour la première fois dans les années 1999 La matrice. Les résurrections matricielles plongera le public dans un monde familier mais encore plus provocateur où la réalité est plus subjective que jamais et où tout ce qui est nécessaire pour voir la vérité est de libérer votre esprit. Reprenant des années après la première sortie, la suite surprise espère apporter une fois de plus quelque chose de révolutionnaire à la culture pop tout en établissant et en réinventant la nature époustouflante et le spectacle d’action épique de son prédécesseur.





La star de retour Keanu Reeves a taquiné l’intention et les nobles aspirations de Les résurrections matricielles, avec l’acteur déclarant sans équivoque, que la suite tant attendue sera « à nouveau renverser le gant de Matrix ». Reeves a poursuivi en décrivant le film comme « super intelligent, intelligent, divertissant, plein de suspense, drôle » et à peu près tout ce que les fans de la franchise espèrent qu’il sera.

The Matrix Resurrections trouve le Neo de Keanu Reeves vivant une vie apparemment ordinaire en tant que Thomas A. Anderson à San Francisco où son thérapeute lui prescrit des pilules bleues afin d’atténuer son destin en tant que The One. Mais, une rencontre fortuite avec Trinity réveillera une fois de plus l’esprit de Neo à la réalité. Tout comme la trilogie qui l’a précédée, c’est cette relation entre Neo et Trinity qui occupera le devant de la scène, Reeves ayant déjà appelé Les résurrections matricielles une histoire d’amour. »





Produit, co-écrit et réalisé par Lana Wachowski, Les résurrections matricielles met en vedette Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss dans le rôle de Neo et Trinity respectivement, ainsi que Jada Pinkett Smith, qui reprendra également les rôles de Niobe des films précédents. Le reste de la distribution est composé de Jessica Henwick, Priyanka Chopra Jonas, Lambert Wilson, Daniel Bernhardt, Eréndira Ibarra, Christina Ricci, Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Telma Hopkins, Max Riemelt, Toby Onwumere, Brian J. Smith, Andrew Caldwell et Ellen Hollman.

Curieusement, Yahya Abdul-Mateen II est également à bord en tant que version alternative et plus jeune de Morpheus, le combattant de la liberté précédemment joué par Laurence Fishburne qui a à l’origine libéré Neo des confins de Matrix. « Le personnage s’appelle Morpheus. Ça aura du sens quand il sortira », c’est tout ce qu’Abdul-Mateen a bien voulu divulguer jusqu’à présent…





Les résurrections matricielles aura sa première mondiale le 18 décembre 2021 à San Francisco et devrait sortir en salles par Warner Bros. Pictures le 22 décembre 2021. Le film sera également diffusé en numérique sur HBO Max aux États-Unis pendant un mois à compter du cette même date.





