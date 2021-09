La bande-annonce de Matrix Resurrections est là, Neo et Trinity sont de retour

La première bande-annonce de The Matrix Resurrections est arrivée, révélant notre premier aperçu du quatrième volet de la populaire série de films. Récemment, la bande-annonce a fait ses débuts à CinemaCon où elle a été très bien accueillie par ceux qui ont la chance de la voir à l’époque. Avec l’aimable autorisation de Warner Bros., la nouvelle bande-annonce est maintenant en ligne pour le reste d’entre nous, et si vous êtes un fan de la trilogie originale, il est difficile de ne pas être excité lorsque vous regardez la vidéo ci-dessous.

Il reste à voir exactement comment ce nouveau film jouera dans la trilogie précédente, mais il semble que Neo (Keanu Reeves) et Trinity (Carrie-Anne Moss) aient apparemment oublié les événements de ces films. Sous son nom d’origine de Thomas Anderson, Neo dit à son thérapeute dans la première bande-annonce qu’il fait « des rêves qui n’étaient pas que des rêves » et qu’il prenait également des médicaments sur ordonnance (qui se trouvent être bleus).

Après avoir fait ses débuts à CinemaCon, la première bande-annonce a également semblé révéler pourquoi Laurence Fishburne n’a pas été invitée à faire partie de Les résurrections matricielles. Yahya Abdul-Mateen II apparaît dans les images ressemblant à une version plus jeune de Morpheus, et dans un moment familier, il offre à Neo une pilule rouge. Il n’est pas vérifié qu’il s’agit bien de Morpheus, mais Fishburne a promis qu’il ne faisait pas partie du film, et il n’a apparemment pas compris pourquoi.

« Je ne suis pas dans le prochain film Matrix et vous devrez demander à Lana Wachowski pourquoi, car je n’ai pas de réponse à cela », a déclaré Fishburne à Collider en juin. Dans une interview séparée avec le New York Magazine, il a ajouté : « Je n’ai pas été invité. Cela me fera peut-être écrire une autre pièce. Je leur souhaite bonne chance. J’espère que c’est génial. »

Il y a d’autres membres de la distribution de retour au-delà de Reeves en tant que Neo et Moss en tant que Trinity, même si Fishburne ne fait pas partie de la fête cette fois-ci. Cela inclut Jada Pinkett Smith dans le rôle de Niobe, Lambert Wilson dans le rôle du Mérovingien et Daniel Bernhardt dans celui de l’agent Wilson. Jessica Henwick, Jonathan Groff, Priyanka Chopra, Tony Onwumere, Max Riemelt et Christina Ricci se joindront à Neil Patrick Harris et Yahya Abdul-Mateen II dans de nouveaux rôles.

Lana Wachowski réalise The Matrix Resurrections en utilisant un scénario co-écrit avec David Mitchell et Aleksander Hemon. Elle a également produit avec Grant Hill. Les trois originaux Matrice les films ont été co-réalisés par Lana et sa sœur Lilly Wachowski, bien que Lana dirige le quatrième film en solo cette fois-ci. Lilly a depuis expliqué pourquoi Lana prend les rênes du prochain film.

« C’est difficile », a déclaré Lilly lors du panel virtuel de la tournée estivale de la Television Critics Association. « Je suis sorti de ma transition et j’étais juste complètement épuisé parce que nous avions fait Atlas des nuages et L’ascendance de Jupiter, et la première saison de Sens8 dos à dos. Nous en postions un et préparions l’autre en même temps. Donc, vous parlez de plus de trois 100 jours de tournage pour chaque projet, et donc, en sortant et en étant complètement épuisé, mon monde était comme s’effondrer dans une certaine mesure même pendant que j’étais comme, vous savez, craquer de mon oeuf. J’avais donc besoin de ce temps loin de cette industrie. J’avais besoin de me reconnecter avec moi-même en tant qu’artiste et je l’ai fait en retournant à l’école et en peignant et tout. »

Les résurrections matricielles est prévu pour le 22 décembre 2021. Bien qu’il soit difficile de dire à quoi ressemblera l’état de l’industrie du cinéma à ce moment-là, il y a de fortes chances que le film soit un grand succès avec tant d’anticipation autour de sa sortie. La nouvelle bande-annonce nous vient de Warner Bros. Pictures.

Sujets : La matrice 4