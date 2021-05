La bande-annonce de Marvel’s Eternals a accumulé 77 millions de vues en une seule journée

Lundi a vu la sortie de la première bande-annonce d’Eternals, le troisième film de la phase 4 du MCU, et il a atterri avec éclat, accumulant plus de 77 millions de vues en seulement les premières 24 heures. Alors que certains se demandaient si l’appétit pour Marvel continuerait après son mammouth Saga de l’infini a pris fin en 2019, cela semble prouver qu’ils n’ont pas à s’inquiéter pour le moment.

ICYMI: Regardez la bande-annonce de Marvel Studios #Eternels! https://t.co/hK4j3wa2pD – Divertissement Marvel (@Marvel) 24 mai 2021

L’avenir du cinéma étant très incertain pendant la majeure partie de l’année dernière et la question de savoir si une reprise serait possible après la pandémie de Covid19, de nombreux espoirs se sont appuyés sur les prochaines versions du MCU pour remettre les choses sur les rails. Avec tant d’intérêt pour la bande-annonce pour Éternels, qui a éclipsé les remorques pour les deux Veuve noire et Shang Chi et la légende des dix anneaux, il semble que l’avenir des cinémas pourrait être sauvé dans le monde réel par les héros d’un cinéma fictif.

Selon Deadline, les 77 millions de vues ont marqué le plus grand nombre de vues totales pour une bande-annonce de film Disney ou Marvel depuis mars 2020, battant les goûts de Maléfique: maîtresse du mal (61,7 millions) et le remake en direct de Aladdin (60,8 millions), et ces deux films ont continué à faire de belles affaires au box-office, ce qui est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment. Cependant, bien qu’il ait dominé le nombre de bandes-annonces de films, Éternels ne pouvait pas se rapprocher des 125 millions attirés par la série Disney + Marvel Le faucon et le soldat de l’hiver, bien qu’il ait eu l’avantage légèrement injuste d’être montré pendant le Super Bowl, ce qui ajouterait un gros morceau à ces chiffres.

Éternels a un casting énorme comprenant Angeline Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, Kit Harrington et bien d’autres, tous faisant leurs débuts dans le MCU, et il est sûr de dire qu’il y a beaucoup d’inconnues sur le film – probablement la comptabilité pour une partie de la raison pour laquelle toute vue d’une bande-annonce allait toujours susciter l’intérêt des fans de Marvel désespérés de savoir à quoi s’attendre lorsque le film arrivera en novembre. Jusqu’à présent, seul un bref résumé de l’intrigue du film a été publié et dit: « Marvel Studios ‘ Éternels accueille une nouvelle équipe passionnante de super héros dans l’univers cinématographique Marvel. L’histoire épique, qui s’étend sur des milliers d’années, met en scène un groupe de héros immortels forcés de sortir de l’ombre pour se réunir contre le plus vieil ennemi de l’humanité, les Deviants. «

On s’attend à ce que l’échelle du film soit énorme, la simple idée que la prémisse met en place une sorte d’histoire multigénérationnelle, qui, d’après la bande-annonce que nous connaissons, comprend des scènes modernes et remonte loin dans les premiers jours de la Terre, mais comme nous en sommes venus à l’attendre de Marvel, cela ne sera pas aussi simple que cela et nous ne découvrirons probablement pas exactement comment tout cela s’inscrit dans la chronologie du MCU jusqu’à ce que nous le voyions à la fin de l’année. C’est cependant ce qui a incité les fans à revenir dans la franchise au cours des dix dernières années, alors pourquoi voudraient-ils changer une stratégie aussi réussie? Cette nouvelle provient de ComicBook.com.

Sujets: Eternals