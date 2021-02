La bande-annonce de Marvel’s Behind the Mask plonge dans les bandes dessinées sur Disney +

Une nouvelle bande-annonce pour Marvel est derrière le masque a fait son chemin en ligne. Le prochain documentaire sortira sur Disney + plus tard ce mois-ci. Le film cherche à mettre en lumière certains des super-héros les plus appréciés au monde. Grâce à la puissance de l’univers cinématographique Marvel, des personnages comme Iron Man, Spider-Man, Black Panther et bien d’autres sont devenus une grande partie du courant dominant. Comme l’explique Marvel, le doc « explorera le pouvoir de l’identité derrière les super-héros les plus emblématiques du monde que nous connaissons et aimons aujourd’hui. »

La bande-annonce démarre avec un peu de sagesse du regretté grand Stan Lee, tel que livré par le directeur créatif de Marvel, Joe Quesada. « Imaginez Spider-Man. C’est juste un costume rouge et bleu qui saute d’un immeuble. Mais, dis-moi qui il est. Dis-moi quels sont ses problèmes. Et maintenant, quand il s’envole de ce bâtiment, nous sommes dans ce costume. » Cela prépare le terrain pour l’histoire racontée dans ce documentaire, qui se concentre sur l’inspiration derrière certains des héros les plus durables du paysage de la culture pop. Marvel a également publié une ligne de connexion, qui aide à mettre en place les prémisses du document.

«Depuis le tout début de la bande dessinée, les identités secrètes font partie intégrante des super-héros et des méchants menant une vie« normale ». Mais ce sont les personnages qui se trouvent en dessous qui résonnent en nous à travers des générations de fans. Depuis l’avènement de l’ère Marvel de Bandes dessinées au début des années 1960, les écrivains et artistes de Marvel ont utilisé la notion d’identité pour examiner le concept en évolution de l’égalité des droits. Ces créations et histoires légendaires de Marvel ont non seulement reflété le monde extérieur à notre fenêtre, mais sont également devenues le reflet de nos propres identités. et qui nous sommes vraiment. «

Derrière le masque présente des invités issus de l’héritage de 80 ans de Marvel. Cela inclut les écrivains et les artistes à l’origine de la montée en puissance de personnages tels que Black Panther, Miles Morales, Mme Marvel, Luke Cage, les X-Men, Captain Marvel et bien d’autres. L’objectif est de mettre en évidence l’impact de Marvel sur la culture pop et les médias. Outre les décennies de bandes dessinées et des millions et des millions de livres vendus, le MCU a généré bien plus de 20 milliards de dollars au box-office, et ce n’est pas fini. Pour dire le moins, l’impact de Marvel sur la culture pop a été substantiel, sans aucun signe de ralentissement.

La merveille le documentaire est réalisé par Michael Jacobs. Chris Gary et Ryan Simon produisent pour Tarmac Creative et Strike Anywhere. Joe Quesada, Shane Rahmani, Stephen Wacker, John Cerilli, Harry Go et Sarah Amos sont les producteurs exécutifs de Marvel.

Disney + abritera bientôt une tonne de contenu Marvel. WandaVision est actuellement au milieu de sa première saison. Parmi les autres émissions à venir, citons Le faucon et le soldat de l’hiver, Loki, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk et Chevalier de la lune, entre autres projets. Sans surprise, Disney s’appuie sur l’une de ses marques les plus fortes pour aider à ancrer le service à l’avenir. Derrière le masque arrive le 12 février sur Disney +. N’oubliez pas de consulter la nouvelle bande-annonce de la chaîne YouTube Marvel Entertainment.

