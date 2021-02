La bande-annonce de Marvel «  Derrière le masque  » arrive

A été publié le bande annonce du nouveau documentaire de Marvel, ‘Derrière le masque’, qui explorera la personnalité de super héros masqué dans le des bandes dessinées.

La film documentaire va venir a Disney + le prochain 12 février être dirigé par Michael Jacob et produit par Chris Gary Oui Ryan Simon, en collaboration avec Marvel New Media.

Avant la prochaine première de film documentaire, le directeur créatif de merveille, Joe quesada a parlé d’une conversation qu’il a eue avec Stan Lee à propos du projet. Quesada Il a demandé lis, « Comment créez-vous le personnage Marvel parfait? » auquel il a répondu: «Imaginez Homme araignée. C’est juste un costume rouge avec du bleu qui saute d’un bâtiment. Mais dis-moi qui c’est. Parlez-moi de vos problèmes, et maintenant, lorsque vous sautez du bâtiment, nous sommes dans ce costume. «







La film documentaire explorez l’héritage de personnages comme Panthère noire, Miles Morales Oui Capitaine Marvel, entre autres, en plus d’explorer comment le monde merveille changer depuis qu’il a commencé en 1939.