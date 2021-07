La bande-annonce de Man Under Table vous emmène dans un Los Angeles dystopique [Exclusive]

Arrow Video est ravi d’annoncer la sortie d’Arrow de l’étrange comédie cinématographique de Noel David Taylor L’homme sous la table, disponible exclusivement pour les abonnés aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et récemment lancé en Irlande. Le premier long métrage du scénariste / réalisateur Noel David Taylor, qui joue également le rôle de Guy, un scénariste assiégé et hilarant odieux naviguant à travers la scène chaotique du film indépendant dans un Los Angeles dystopique, L’homme sous la table présenté en première mondiale au Slamdance Film Festival et projeté au Chattanooga Film Festival. Le film fera ses débuts le 2 août ARROW.

L’homme sous la table est une comédie inventive et décalée qui embrouille l’agitation du cinéma indépendant, comme on le voit dans le doc d’Arrow Clin Jungle.

Avant la sortie de son premier long métrage, Taylor a déclaré : « Depuis que je fais des vidéos, j’ai fait des vidéos de camps étranges, absurdes et borderline. Ce n’est pas une chose facile de trouver un public pour de tels films. Ce qui C’est pourquoi, lorsque quelque chose s’intègre aussi facilement dans un catalogue que Man Under Table dans celui d’Arrow, ce n’est pas seulement un soulagement – mais une sorte de retour aux sources. La première fois que l’on explore l’arsenal de films arrangés par Arrow, vous avez du mal à ne pas être submergé non seulement par une multitude de films d’horreur, de camp et tout simplement évocateurs, mais aussi par une abondance de style, d’humour et de plaisir. Je n’aurais pas pu trouver une meilleure maison pour mon film si je l’avais invoqué de l’éther . A qui de droit : allez voir ces films ! »

À Hollywood, c’est qui vous connaissez, pas ce que vous écrivez. Guy écrit un film, c’est ce qu’il prétend dans les bars, les fêtes, à peu près partout où il le peut. Guy tombe finalement sur le chemin de la chérie indépendante Jill Custard et de son laquais Ben qui l’accoste sans cesse et l’entraîne dans des projets qui ne sont pas les siens. Énervé et frustré, Guy décide de s’associer à un Gerald qui n’a jamais été échoué, et le duo prévoit d’écrire ce qui pourrait être le film le plus stupide jamais réalisé.

Dans le contexte d’un Los Angeles dystopique en ruine, Man Under Table met en lumière le monde infiniment bizarre de l’industrie cinématographique hollywoodienne où les choses ne sont jamais faciles, les rêves sont écrasés, le contenu est roi et vous devrez porter un masque à gaz pour faire face aux toxines sans nom dans l’air vert pollué.

Arrow abritera un certain nombre d’extras exclusifs pour L’homme sous la table, comprenant un making of d’une featurette, des scènes supprimées, un commentaire de Taylor, un L’homme sous la table vidéo musicale et un certain nombre des premiers courts métrages de Taylor, dont The Hermit et Dos Hombres.

Rendez-vous sur Arrow Video pour commencer votre essai gratuit de 30 jours. Les abonnements sont disponibles pour 4,99 € par mois ou 49,99 € par an. Arrow est disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Irlande sur les applications/appareils suivants : Roku (tous les bâtons, boîtes, appareils Roku, etc.), appareils Apple TV et iOS, Android TV et appareils mobiles, Fire TV (tous Amazon Fire TV Sticks, box, etc.) et sur tous les navigateurs Web d’Arrow Player.

