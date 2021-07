La bande-annonce de Malignant apporte une nouvelle vision de la terreur du maître de l’horreur James Wan

Warner Bros. a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Malin. Il s’agit d’un film d’horreur original de James Wan, qui s’est affirmé comme un maître de l’horreur moderne. Wan est le co-créateur de Vu et Insidieux et, peut-être plus important encore, l’homme principal derrière l’univers de The Conjuring. Cela représente son retour au genre de l’horreur après Aquaman, et cela semble être tout ce que nous attendons du cinéaste au fil des ans.

La remorque ne perd pas de temps. Nous voyons une femme avoir des visions terrifiantes, la laissant se réveiller en sueur paniquée. Mais alors que le sang commence à couler dans le monde réel, il devient clair que ces visions sont bien plus que de simples cauchemars. Les choses dégénèrent encore lorsque nous apprenons l’existence de son vieil ami prétendument imaginaire Gabriel. Il s’avère qu’il n’était peut-être pas si imaginaire après tout. Cela promet beaucoup de frayeurs et un nombre de corps apparemment élevé.

Malin se concentre sur Madison, qui est paralysée par des visions choquantes de meurtres macabres. Son tourment s’aggrave lorsqu’elle découvre que ces rêves éveillés sont en réalité des réalités terrifiantes. Le casting comprend Annabelle Wallis (Annabelle, la momie), Maddie Hasson (Impulsion, M. Mercedes), George Young (Endiguement), Michole Briana Blanc (Black Mafia Family, mort pour moi), Jacqueline McKenzie (Palm Beach, Compte), Jake Abel (Surnaturel, Percy Jackson) et Ingrid Bisu (T il Conjuring: Le diable m’a fait le faire, la nonne).

Comme cela a été le cas avec l’ensemble de Warner Bros.’ films cette année, Malin sera disponible à la fois dans les salles et sur HBO Max aux États-Unis le même jour. Les abonnés pourront diffuser le film sans frais supplémentaires. Bien que la stratégie se soit révélée controversée, de nombreux titres du studio en 2021, tels que Godzilla contre Kong et, plus récemment, Space Jam : un nouvel héritage, se sont bien comportés au box-office bien qu’ils soient également disponibles sur un important service de streaming.

James Wan réalisé d’après un scénario d’Akela Cooper (M3GAN, La Nonne 2), à partir d’une histoire de Wan, Ingrid Bisu et Cooper. Wan a également produit avec Michael Clear. Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu et Lei Han sont à bord en tant que producteurs exécutifs. Wan a également fait équipe avec plusieurs collaborateurs fréquents dans les coulisses. Cela comprend le directeur de la photographie Don Burgess et le monteur Kirk Morri, ainsi que la chef décoratrice Desma Murphy et la costumière Lisa Norcia. La musique est de Joseph Bishara, qui a composé la musique des sept films de La conjuration Univers.

Alors que James Wan s’est fait connaître à Hollywood en tant que réalisateur d’horreur, il s’est également affirmé comme capable de gérer des superproductions d’un milliard de dollars. Wan dirigé furieux 7, l’entrée la plus lucrative du Rapide furieux franchise, ainsi que Aquaman, le plus grand film DC de l’histoire au box-office. Il dirige actuellement Aquaman 2, intitulé Aquaman et le royaume perdu, qui devrait sortir en salles à la fin de l’année prochaine. Malignant arrive dans les salles et sur HBO Max le 10 septembre de Warner Bros.

