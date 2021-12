La bande-annonce de MacGruber Red Band est un long festival de citations, qui explose et hurle

Si nous pensions Mac Gruber On ne pouvait pas monter plus fort, mon garçon, si nous nous trompions ! Will Forte et sa compagnie ont sorti le premier trailer officiel de la nouvelle série. Le programme de huit épisodes reprendra là où le film nous a laissé en suspens. Notre armée d’un seul homme était en prison pour rester. Mais attendez : il est de retour avec une mission !

Mac Gruber servira également de suite au film de 2010 et reprendra le héros ultime et uber patriote américain, MacGruber, qui après avoir pourri en prison pendant plus d’une décennie, a été libéré. Sa mission est de vaincre un mystérieux méchant de son passé, le brigadier commandant Enos Queeth. Avec le monde entier dans la ligne de mire, MacGruber doit courir contre la montre pour vaincre les forces du mal, seulement pour découvrir que le mal peut se cacher à l’intérieur.

Wil Forte doutait qu’un réseau lui permette d’adapter MacGruber en série télévisée, déclarant en 2019 : « L’état de Mac Gruber en ce moment, nous essayons de voir si quelqu’un nous laissera faire une série télévisée. Nous avons une idée vraiment amusante. En fait, nous sommes sortis et l’avons lancé il y a quelques semaines. Donc, nous sommes en train de déterminer cette situation en ce moment. C’est notre espoir est d’arriver à faire cela. C’est toujours en haut de notre liste. Maintenant, nous sommes tous dans un endroit où nous pourrions le faire, et nous nous sommes réunis et avons réfléchi à quelques idées et les avons présentées », a déclaré Forte. « Nous attendons de voir si quelqu’un va nous laisser le faire. Nous attendons juste que quelqu’un nous laisse devenir fous. Nous sommes prêts à partir. »

Eh bien, les amis, nous avons tous réalisé notre souhait. Forte jouera aux côtés de Kristen Wiig (Vicki St. Elmo) et Ryan Phillippe (Dixon Piper) reprenant leurs rôles du film. De plus, Joseph Lee Anderson (Jeune Rocher) a été choisi pour incarner le major Harold Kernst, Sam Elliott (Le ranch, 1883) comme le père de MacGruber Perry, le général Fasoose de Laurence Fishburne et Timothy V. Murphy (Westworld) reprendra son rôle du film en tant que Constantine Bach, l’homme de main impitoyable.







Si vous avez manqué l’interview de MacGruber depuis la prison, elle est remplie de questions percutantes auxquelles notre héros incompris répond avec justesse.

Le réalisateur et Lonely Island-er Jorma Taccone a eu une conversation en cours avec Christopher Nolan qui a professé son amour pour MacGruber. Taccone a partagé ses premières discussions avec Nolan en expliquant: « Ma femme (la réalisatrice Marielle Heller) et moi étions à notre premier dîner DGA. Et elle a dit: » Christopher Nolan est là. Vous devez aller lui dire bonjour. Alors je me suis approché de lui et j’ai dit : « Je m’appelle Jorma. J’ai réalisé ce film intitulé MacGruber. » J’ai dit : « Nous allons finir par faire une suite. Que pensez-vous de cela : lorsque la carte du réalisateur apparaît, elle indique simplement « Réalisé par Christopher Nolan » avec un astérisque, puis à la fin du film, il y a un autre astérisque qui indique qui l’a réellement dirigé. Et il a dit : ‘Laissez-moi en parler à ma femme.« Il a également invité le superfan autoproclamé Christopher Nolan à la première lecture de table, et bien qu’il n’ait pas pu y assister, il a envoyé cette note : « Bien que je ne puisse pas être là en personne pour vous regarder faire le premier pas de votre odyssée, sache que mon esprit s’envole avec toi, et même s’il est peut-être injuste d’ajouter au grand sens des responsabilités que tu dois déjà ressentir, je me dois de te le dire – le monde attend, le monde regarde. »





L’attente est presque terminée. Mac Gruber est diffusé le 16 décembre sur Peacock.





MacGruber revient alors que Will Forte partage un premier aperçu de la nouvelle émission télévisée Peacock L’acteur a posté une image de lui-même avec ses co-stars Kristen Wiig et Ryan Phillipe sur son compte Instagram alors que le tournage de la série très attendue se poursuit.

