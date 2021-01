La bande-annonce de Lucasfilm Games lance officiellement la nouvelle maison des jeux vidéo Star Wars

Une nouvelle ère du jeu Lucasfilm est en route. Disney a lancé une nouvelle division, Lucasfilm Games, qui accueillera à l’avenir tous les jeux de Lucasfilm. Ceci comprend Guerres des étoiles et toutes autres marques hébergées sous la bannière de l’entreprise. Bien que Guerres des étoiles est sans aucun doute le nom phare dans ce cas et l’arbre qui produira sans aucun doute le plus de fruits dans les années à venir.

Cette annonce a été faite via le Guerres des étoiles site Internet. Une bande-annonce / bande-annonce a également été publiée pour présenter les noms. Lucasfilm Games a lancé des canaux sociaux sur Twitter et Facebook. Les canaux sociaux « offriront des informations de dernière minute et plus directement aux fans », selon Lucasfilm. De plus, un nouveau logo Lucasfilm Games a été révélé. L’annonce indique que le logo apparaîtra sur tous les futurs titres de Lucasfilm Games. Ce qui suit a été dit dans la révélation, expliquant la décision.

« L’héritage de Lucasfilm dans le jeu remonte à des décennies. Et avec Lucasfilm et la galaxie qui entrent très, très loin dans une nouvelle phase de créativité sans précédent, tout comme le monde de Lucasfilm Games, développé en collaboration avec les meilleurs studios de l’industrie. »

La bobine de grésillement met en évidence les récents Guerres des étoiles des jeux vidéo tels que Jedi Fallen Order et Escadrons, qui a été publié plus tôt cette année, ainsi que Galaxie des héros. L’Ancienne République Le jeu en ligne, actif depuis 2011, a également été présenté, ainsi que la récente série de Battlefront jeux, qui étaient les premiers Guerres des étoiles sorties de jeux vidéo suite à l’achat de Lucasfilm par Disney. Quant à l’avenir, LEGO Star Wars: La saga Skywalker a également été inclus dans la bande-annonce, car le jeu devrait arriver plus tard cette année.

En parlant d’avenir, cela reste un peu flou, à part La saga Skywalker sous forme de LEGO. Nous savons qu’EA envisage de tourner Ordre déchu Jedi dans une franchise, ce qui signifie que nous verrons probablement une suite arriver à un moment donné pour les consoles de nouvelle génération, telles que la PlayStation 4 et la Xbox Series X. Au-delà de cela, pas plus loin Guerres des étoiles les jeux vidéo ont été confirmés. Bien que des rumeurs circulaient qu’un nouveau Chevaliers de l’ancienne République Le jeu est peut-être en route, qu’il s’agisse d’un remasterisation des anciens jeux ou de quelque chose de complètement nouveau.

Il est également important de noter que, même si cette bande-annonce se concentre uniquement sur Guerres des étoiles, Lucasfilm a plus à son actif. D’autres franchises telles que Indiana Jones et saule existent sous la bannière Lucasfilm. Il est certainement possible que d’autres propriétés puissent bénéficier du traitement de jeu vidéo sous la règle de Disney. Surtout avec Indiana Jones 5 se passe encore et le saule série suite récemment annoncée pour Disney +.

Auparavant, LucasArts était la maison de Guerres des étoiles jeux vidéo depuis de nombreuses années. Cependant, à la suite de la fusion Disney, Lucasfilm a fermé le studio, la plupart du personnel étant licencié en 2013. Désormais, Lucasfilm Games sera utilisé pour aider à combler ce vide. Cette nouvelle nous parvient via StarWars.com.

Sujets: Star Wars, Jeux vidéo