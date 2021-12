La bande-annonce de l’or voit Zac Efron peser sa vie contre un pot d’or

Madman Films vient de sortir la bande-annonce du thriller, Or, mettant en vedette Zac Efron et Anthony Hayes. Quand abandonnez-vous le rêve d’avoir tout ce que vous avez toujours voulu ? Qu’êtes-vous prêt à parier ? Êtes-vous prêt à risquer votre vie ? La bande-annonce de Gold explore ces questions.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Lorsque deux vagabonds (Zac Efron et Anthony Hayes) voyageant à travers une friche déserte tombent sur la plus grosse pépite d’or jamais trouvée, le rêve d’une immense richesse et de la cupidité s’installe. La découverte devient rapidement problématique lorsqu’ils réalisent un grand une partie de la pépite est enterrée sous terre. Ils élaborent un plan pour protéger et extraire l’or, avec un homme partant pour sécuriser l’équipement nécessaire. L’autre homme reste et doit endurer les durs éléments du désert tout en luttant contre le soupçon qu’il a été abandonné à lui-même destin Les radios bidirectionnelles les gardent en contact, et avec des heures et éventuellement des jours de temps d’antenne mort entre chaque communication, l’homme bloqué commence à manquer de fournitures. L’eau est rare, la nourriture encore plus. Ses plans pour protéger l’or sont interrompus par deux étrangers qui peuvent changer le cours des plans des hommes. Situé dans un paysage impitoyable, Or est un film sur ce qui motive la cupidité et sur les efforts que les gens vont déployer pour se sécuriser. »

Madman Films a partagé la bande-annonce via Twitter, et les gens étaient dedans !

L’un d’eux dit : « Bon sang… c’est un mélange de frissons effrayants et bons en même temps… lol… ça a l’air génial !! »

Andry s’exclame : « Tu es wow wow et wow man @ZacEfron »

Mitch dit : « Ça a l'air incroyable, @theanthonyhayes ! J'ai hâte ! »







Zac Efron a déménagé en Austailia où Or a été filmé pendant le verrouillage, et il a continué à créer sa série documentaire primée aux Emmy Awards Les pieds sur terre avec Zac Efron. Netflix décrit la série comme « Zac Efron devient 'vert' alors qu'il parcourt le monde à la recherche des secrets d'une bonne santé, d'une longue vie et d'un niveau plus élevé de conscience écologique. Mais, avec une dose considérable de recherche de sensations fortes et... aventures extrêmes. En partie récit de voyage, en partie série Eco-Warrior, Les pieds sur terre avec Zac Efron est un voyage de profonde conscience de soi et de la culture alors que la star explore comment le monde vit, mange, prie, joue et, dans certains cas, lutte pour survivre. » La production de la saison 2 a déjà commencé.





Efron proclame : « Je veux défendre quelque chose dans la vie. Nous voyageons à travers le monde pour trouver de nouvelles perspectives sur de très vieux problèmes. La nourriture, l’eau et l’énergie sont tous les principaux éléments de base de la vie moderne. Nous allons pour voir certains des meilleurs éco-innovateurs pour voir comment le changement est un travail intérieur. Et nous allons manger vraiment, vraiment bien. Nous devons commencer à repenser la façon dont nous consommons tout, de notre nourriture à notre énergie. Le changement doit commencer quelque part . Peut-être qu’il est temps que nous changions tous. Il est temps de retomber sur terre. »

Regarder Or dans les cinémas australiens le 13 janvier, avec une sortie plus large à suivre.





