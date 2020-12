La bande-annonce de Loki confirme-t-elle le retour de Black Widow dans le multivers?

Quiconque pense que le MCU ne peut peut-être pas surpasser l’excellence qu’il a servie dans sa phase III doit immédiatement consulter la bande-annonce de la très attendue série Disney + Loki qui mettra en vedette le méchant bien-aimé de MCU, le célèbre Dieu du mal lui-même. C’est un trésor de merveilles, mais ce qui laissera les fans choisir leurs mâchoires sur le sol, c’est une scène clignotante vers la fin de la bande-annonce – une photo rapide du dos d’une silhouette solitaire qui ressemble beaucoup à Natasha de Scarlett Johansson. Romanoff alias Black Widow à qui nous avons fait des adieux déchirants Avengers: Fin de partie.

La dernière fois que nous avons vu Natasha, c’était elle qui se sacrifiait sur la planète stérile de Vormir pour que Hawkeye puisse récupérer la pierre d’âme, ramener sa famille dépoussiérée par Thanos et enfin continuer sa vie. Tout ce que nous avons maintenant est le retard exceptionnellement Veuve noire qui est défini après les événements de Captain America: guerre civile et vise à fournir une introduction détaillée à qui était Natasha Romanoff. Alors que, étant une préquelle, Veuve noire ne suscite aucun espoir de voir le super espion dans de futurs projets, la bande-annonce Loki fait certainement.

À 2 h 03 dans la bande-annonce, nous voyons le dos d’une femme assise au milieu de hauts monticules de gravats, dos à la caméra. La lumière violette et les environs donnent l’impression que l’endroit vu dans la scène est la planète Vormir. Mais ce qui attire notre attention, c’est le fait que la silhouette est vêtue d’une tenue entièrement noire qui ressemble beaucoup au costume noir emblématique de Natasha avec sa coiffure bob classique qu’elle avait de retour. Les Vengeurs et plus tard dans Avengers: l’ère d’Ultron. Mais cela ne signifie pas nécessairement que Natasha est de retour d’entre les morts.

C’est une ancienne version de Black Widow

Revenons ici un instant. Notre dernière observation de Loki a eu lieu pendant Fin du jeu quand Iron Man, Captain America et le reste de l’équipe sont retournés à différentes années dans le passé dans leur mission de sécuriser les Infinity Stones avant que le Mad Titan ne le fasse et d’annuler son snap dans le présent. Mais leur première tentative d’attraper la pierre de l’espace cachée dans le Tesseract a été frappée par Hulk, permettant au dieu du mal de s’échapper par un portail.

L’histoire en Loki est sur le point de commencer juste après ce moment, ce qui signifie que cela va commencer en 2012. Donc, non seulement ce Loki est loin du héros vaillant et désintéressé qu’il est devenu dans la chronologie originale, cela signifie également qu’il existe une Black Widow très vivante. qui est à des années de sa mort en 2023. Ainsi, il pourrait s’agir de sa version passée, dans une chronologie différente, en Loki mais cela signifierait quand même que cela marque le retour de Scarlett Johannsson, donc c’est toujours un gagnant-gagnant pour ses fans.

Version AU de Black Widow

Une partie importante de la bande-annonce s’attaque également à Loki qui s’emmêle avec la TVA, la Time Variance Authority – une bureaucratie qui régit d’innombrables réalités. Cela signifie qu’il pourrait très bien être une version alternative de Natasha assise seule sur la planète de Vormir. Comme la bande-annonce contient également des scènes d’un New York post-apocalyptique, il y a de fortes chances que les Avengers n’aient pas réussi à trouver cette voie gagnante sur les quatorze millions de méthodes ratées pour battre Thanos. Peut-être que c’est la réalité où la vision de Tony Stark Âge d’Ultron (induit par Wanda) se réalise – les héros de la Terre vaincus et la planète brûlée au sol.

C’est la veuve noire de la chronologie originale

Rappelez-vous dans Fin du jeu comment Hulk a eu du mal à faire le claquement après avoir porté le gant et a avoué plus tard à Cap que c’était parce qu’il avait essayé de renverser la mort de Natasha mais avait échoué. Appelez ça de la rêverie, mais peut-être qu’il a réussi à la ramener mais pas comme il s’y attendait. Comme le fond violet et le paramètre de type Vormir sont plutôt difficiles à ignorer, il est possible qu’une partie de Natasha soit de retour mais liée à la planète, incapable de partir.

Il y a aussi la possibilité que ce soit ne pas Veuve noire

Si nous basons nos spéculations sur l’apparence du personnage de derrière, nous avons un autre prétendant, Lady Loki, qui serait jouée par Sophie Di Martino dans la série. L’acteur a été ajouté au casting de la série en 2019 et au moment de son casting, Date limite avait rapporté qu’il y avait une possibilité qu’elle joue la version féminine du prince asgardien.

Alors que les détails sur son rôle dans le film restent secrets, des photos de tournage divulguées de la production de la série plus tôt en 2020 semblaient confirmer que Martino devrait effectivement apparaître comme Lady Loki dans la série. Elle a été repérée dans un costume noir-vert qui n’est qu’une version légèrement modifiée du premier costume de Loki dans le MCU. À cela, ajoutez le fait que ses cheveux blonds sont coiffés de la même manière que ceux de Natasha. Bien que la silhouette que nous voyons dans la bande-annonce semble avoir les cheveux roux, il se peut que l’éclairage violet donne aux cheveux de Martino alias Lady Loki un aspect brun rougeâtre.

Bien que Lady Loki n’ait pas encore été représentée dans le MCU, les fans de bandes dessinées sont déjà bien conscients de la façon dont elle est née. Bien connu pour ses capacités de changement de forme, Loki a repris un corps humain destiné à l’esprit de Lady Sif dans la sortie 2008 de J. Michael Straczynski, Olivier Coipel et Marko Djurdjevic. Thor série de bandes dessinées et ainsi Lady Loki est née. Bien que dans les bandes dessinées, elle ne soit qu’une autre forme de Loki, étant donné l’angle multivers que Marvel Studios vise actuellement, si elle apparaît, elle proviendra d’une réalité alternative où le fils de Laufey est en fait une femme.

Mais rien ne peut être dit avec certitude, en particulier en ce qui concerne le retour possible de Black Widow, car Marvel a utilisé de fausses scènes dans les bandes-annonces des films MCU dans le passé et évoquer peut-être la possibilité du retour du Avenger n’est qu’une illusion – seule la sortie de Loki en 2021 peut décoder le mystère. Vous pouvez consulter la bande-annonce de la série Disney + ici.

Sujets: Loki, Black Widow, Disney Plus, Streaming