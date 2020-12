La bande-annonce de Loki apporte le dieu du mal à Disney + à l’été 2021

Le premier trailer de Loki est arrivé. Disney a décidé de lâcher le marteau sur l’ensemble de l’industrie du divertissement avec sa présentation du jour des investisseurs. Ce qui aurait normalement pu être beaucoup de discussions financières avec quelques annonces s’est transformé en un déluge de contenu de niveau comique. L’univers cinématographique Marvel en était une grande partie. Dans le cadre des festivités, nous avons eu un aperçu du retour de Tom Hiddleston en tant que dieu du mal. Le spectacle arrivera sur DIsney + en mai 2021.

Comme nous pouvons le voir dans la bande-annonce de Disney +, ce sera une série tentaculaire et massive. Cela a l’air incroyablement cinématographique. Il serait assez facile de croire que c’était un film, s’il n’avait pas été étiqueté autrement. Le spectacle reprend après les événements de Avengers: Fin de partie. La dernière fois que nous avons vu Loki, il avait mis la main sur le Tesseract et s’était envolé dans l’espace vers un endroit inconnu. La bande-annonce nous offre un aperçu de ce qu’il fait. Il passe quelque temps en prison, avant d’être envoyé en voyage à travers le cosmos. Il y a de l’action. Il y a de l’humour. Il y a beaucoup à traiter.

Aux côtés de Tom Hiddleston, on retrouvera Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku et Richard E. Grant. La série est dirigée par Kate Herron avec Michael Waldron en tant que scénariste en chef. Le directeur des studios Marvel, Kevin Feige, a déclaré lors de la présentation que l’émission serait un « thriller policier », explorant un genre entièrement nouveau dans le cadre du MCU. Ces nouvelles émissions Disney +, en plus d’être fortement liées aux films, offriront au studio une chance d’explorer de nouveaux territoires. Cela inclut l’exploration d’autres genres en dehors de ce à quoi on pourrait généralement s’attendre avec des adaptations de super-héros.

Tom Hiddleston est un pilier du MCU depuis près d’une décennie. L’acteur est apparu pour la première fois en 2011 Thor avant de devenir le principal méchant en 2012 Les Vengeurs. Il est depuis retourné à plusieurs reprises, notamment en Thor: Le Monde des Ténèbres, Thor: Ragnarok et Avengers: guerre à l’infini. Étant donné que Loki finit par rencontrer sa disparition aux mains de Thanos, chronologiquement parlant, on s’attend à ce que cela représente la dernière apparition de Hiddleston au MCU. Si cela s’avère être le cas, cela marquera la fin d’une course vraiment impressionnante.

Parmi les autres émissions de MCU en direct à venir, citons WandaVision, Le faucon et le soldat de l’hiver, Oeil de faucon, Mme Marvel, She-Hulk et Chevalier de la lune. Des adaptations de Invasion secrète, Coeur de pierre et Guerres d’armure, qui viendront tous les deux sur Disney +. WandaVision ne sera pas seulement le premier de ces nouveaux spectacles à arriver en janvier, mais ce sera le premier projet de la phase 4 du MCU dans son ensemble. À l’origine, c’était censé être Veuve noire mais le film a été retardé d’une année complète jusqu’en mai 2021. N’oubliez pas de consulter le Loki bande-annonce pour vous-même de la chaîne YouTube Marvel Entertainment.

Sujets: Loki, Disney Plus, Disney, Streaming