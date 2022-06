La bande-annonce de Locke & Key promet une conclusion épique à la série Netflix

Netflix propose une série d’horreur fantastique Locke et clé à sa fin avec sa troisième saison, et Geeked Week a révélé une nouvelle bande-annonce pour la dernière série de la série basée sur les romans graphiques de Joe Hill et Gabriel Rodriguez. Le nouveau teaser promet que le spectacle se déroulera en fanfare alors que le sort de Keyhouse est à nouveau en jeu alors que la famille Locke affronte plusieurs fantômes du passé qui veulent posséder une collection de clés qui déverrouillent des portes et des pouvoirs magiques.

Alors que la première saison de Locke et clé resté relativement fidèle aux romans graphiques, l’histoire s’est depuis détournée vers de nouveaux territoires comme le font souvent ces choses, et à la fin de la dernière saison, les bandes dessinées avaient été largement laissées pour compte et, comme c’est généralement le cas, une fois au-delà de la source matériel, c’est généralement une question de temps avant que les choses n’arrivent à une conclusion dans un sens ou dans l’autre. Avec Locke & Clé, au moins les fans savent qu’ils obtiennent une fin complète à l’histoire et ne seront pas laissés sur un cliffhanger qui ne sera jamais résolu. Vous pouvez voir le teaser de la nouvelle saison ci-dessous.

Comme le montre la bande-annonce, le capitaine de la guerre révolutionnaire Gideon est maintenant le méchant de la série et tentera de prendre le contrôle de Keyhouse depuis les Lockes, mais comme les fans le devineraient déjà, Dodge, toujours ingénieux et impossible à tuer, est également de retour, bien que de quel côté elle sera est quelque chose qui reste à voir lors de la première de la série le 10 août.

Locke et clé Allait toujours avoir trois saisons

Alors que certains fans seront déçus que la série surnaturelle touche à sa fin, contrairement à de nombreuses émissions qui commencent sans fin de partie ou avec un plan de saison trop ambitieux de plus de sept ans qu’ils ne peuvent jamais tout à fait réaliser, Locke et cléLes showrunners savaient apparemment exactement combien de saisons ils voulaient diffuser, et ils ont pu réaliser leur souhait.

« Une fois que nous avons commencé à travailler sur la série, nous avons pensé que trois saisons étaient la durée idéale pour mener à bien l’histoire de la famille Locke et de leurs aventures Keyhouse », ont déclaré Carlton Cuse et Meredith Averill dans un communiqué. « En tant que conteurs, nous sommes reconnaissants d’avoir eu l’opportunité de raconter notre version de l’incroyable histoire de Joe Hill et Gabriel Rodriguez exactement comme nous le voulions. Cependant, nous gardons les clés magiques pour notre usage personnel.

Le casting principal de la saison 3 comprend Darby Stanchfield, Connor Jessup, Emilia Jones, Jackson Robert Scott, Brendan Hines, Sherri Saum, Kevin Durand et Coby Bird. Avec la fin de la série comme prévu depuis le début, nous pouvons nous attendre à voir toutes les questions auxquelles on n’a pas encore répondu sur Keyhouse, Dodge et la porte noire affluer dans les derniers épisodes de la série. La vraie question est de savoir si tout le monde survivra ou y aura-t-il un point culminant choc à la série à succès?