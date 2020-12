La bande-annonce de Little Things réunit les lauréats des Oscars Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto

La première bande-annonce et les images du thriller à venir Les petites choses sont maintenant publiés, nous donnant un aperçu du trio de lauréats des Oscars au centre de l’histoire; Denzel Washington, Rami Malek et Jared Leto. Les images étranges et la poignée d’images montrent Washington à la recherche du shérif grisonnant et fatigué du monde avec un sixième sens et un penchant pour suivre son instinct, tandis que Leto arbore une barbe et des cheveux longs de Charles Manson, son apparence grasse et ses yeux enfoncés. faisant de leur mieux pour déguiser son visage d’homme principal.

Les petites choses suit l’acteur oscarisé et l’icône hollywoodienne Denzel Washington comme Deke Craven, un shérif adjoint épuisé avec le sens du détail qui fait équipe avec Baxter, un détective de Los Angeles incarné par Rami Malek, pour enrouler un tueur en série rusé. Le nez de Deke pour les «petites choses» s’avère étrangement exact, mais sa volonté de contourner les règles entraîne Baxter dans un dilemme bouleversant. Alors qu’ils traquent le tueur, Baxter ignore que l’enquête fait remonter les échos du passé de Deke, découvrant des secrets inquiétants qui pourraient menacer plus que son cas.

Dirigé par Sauver Mr. Banks et Les bandits de la route John Lee Hancock, le film met en vedette Denzel Washington dans le rôle du shérif adjoint du comté de Kern, Joe « Deke » Deacon, Rami Malek comme le sergent Jim Baxter du département du shérif de LA, Jared Leto comme Albert Sparma, Sofia Vassilieva comme Tina Salvatore, Terry Kinney comme capitaine Farris et Michael Hyatt comme Flo Dunigan. De plus, Natalie Morales, Joris Jarsky, Isabel Arraiza, Sheila Houlahan, John Harlan Kim et Tom Hughes ont été choisis dans des rôles non divulgués.

Avec la nouvelle bande-annonce et les images, Jared Leto a offert un aperçu de son personnage mystérieux, Albert Sparma, et pourquoi il a été attiré par ce rôle.

« Eh bien, tout est dans le nom – Albert Sparma! C’est un gars inhabituel. C’est un étranger, un mouton noir, quelqu’un qui est coincé dans une partie de la vie qu’il a peut-être l’impression de ne pas mériter. Il a été béni et maudit avec beaucoup d’intelligence et d’esprit, mais qui ne s’intègre pas vraiment dans la société. Pour moi, c’était l’occasion de faire une transformation complète, dont j’ai profité pleinement et qui a été très amusant, dans la préparation, la recherche et la construction du personnage. C’était juste une explosion. «

En plus de l’opportunité de se transformer pour le rôle dans Les petites choses, Leto n’a tout simplement pas pu résister à l’opportunité de travailler avec le gros frappeur hollywoodien Denzel Washington.

« Denzel Washington, pour moi, c’est mon Brando, Pacino, De Niro tout en un. L’opportunité de travailler avec lui, je ne pouvais pas laisser passer ça. Et puis en plus, Rami, la cerise sur le gâteau , une force avec laquelle il faut compter, et quelqu’un avec qui j’étais vraiment excité de passer du temps. «

Les petites choses devait initialement sortir avec une sortie théâtrale traditionnelle, mais, en raison de la situation mondiale actuelle, le film devrait maintenant sortir aux États-Unis le 29 janvier 2021 par Warner Bros Pictures ainsi qu’un mois sortie simultanée sur le service de streaming HBO Max. La bande-annonce est une gracieuseté de Warner Bros. Pictures, tandis que les premières images proviennent de Warner Bros.

