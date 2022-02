La bande-annonce de Lightyear révèle les performances de Chris Evans et la refonte de Zurg

Une nouvelle bande-annonce brillante pour le très attendu de Pixar Année-lumière nous donne un aperçu beaucoup plus détaillé de l’aventure autonome Buzz Lightyear du studio d’animation bien-aimé. Publiée avec l’aimable autorisation de la chaîne YouTube officielle de Pixar, la bande-annonce propose une multitude de nouvelles images, présentant l’adorable acolyte félin robotique de Buzz, un empereur Zurg étonnamment terrifiant, et offrant bien plus de performances de Chris Evans en tant que Space Ranger titulaire.

Cette dernière séquence nous donne une bien meilleure idée de ce à quoi s’attendre Année-lumière, qui trouve Buzz (la version réelle plutôt que le jouet familier) abandonné sur une planète extraterrestre et tentant de se ramener lui-même et le reste de son équipage sur Terre. Leur seul espoir réside dans les résultats d’un vol d’essai expérimental, qui enverra Buzz dans sa plus grande aventure vers l’inconnu.

FILM VIDÉO DU JOUR

En plus d’un aperçu indispensable de l’intrigue du film, les images mettent également en lumière certains des acteurs de soutien, y compris Peter Sohn en tant que Sox. Un chat robotique, Sox fournira clairement une grande partie du soulagement comique tout au long Année-lumière, alors qu’il essaie de mettre un sourire sur le visage de Lightyear et de lui offrir de l’aide. Encore plus excitant qu’un chat robot, cependant, est la révélation d’un empereur Zurg redessiné, dont le visage désormais extrêmement intimidant est montré dans l’ombre, pointant son canon de bras destructeur sur notre héros.

Introduit dans Histoire de jouets 2, Zurg commence comme une sorte de méchant, avant d’être joué pour rire alors qu’il révèle à Buzz Lightyear (le jouet cette fois) qu’il est, en fait, son père. Un hommage hilarant à Star Wars : L’Empire contre-attaqueil semble que la version réelle de Zurg se penchera plutôt beaucoup plus sur les éléments les plus effrayants et intimidants de Dark Vador.





Chris Evans prend le relais en tant que voix de Buzz Lightyear de Tim Allen





Films des studios Walt Disney

Avec Lightyear présentant au public la version réelle de Buzz Lightyear, une nouvelle voix était nécessaire pour lui donner vie. Avancez Chris Evans, la star de Captain America : le premier vengeur et Avengers : Fin de partiequi, sur la base de ces dernières images, apportera le même air d’héroïsme et de courage innés qui a fait de Steve Rogers de Marvel un incontournable du MCU.

Rejoindre Chris Evans sont Keke Palmer, Dale Soules et Taika Waititi en tant que groupe de recrues ambitieuses, avec Peter Sohn exprimant le robot compagnon de Buzz, Sox. Le reste de la distribution comprend les voix d’Uzo Aduba, James Brolin, Mary McDonald-Lewis, Efren Ramirez et Isiah Whitlock Jr. « La distribution de ‘Lightyear’ est vraiment une équipe de rêve », a déclaré MacLane. « Chacun des interprètes a immédiatement habité leur personnage, ce qui nous a donné l’occasion de jouer un peu lors des sessions d’enregistrement. Il en est résulté un niveau de spécificité qui a élevé le matériau et apporté une profondeur supplémentaire aux relations des personnages. Ce fut un privilège de travailler avec une personne aussi talentueuse et distribution généreuse. »

Année-lumière racontera l’histoire d’origine définitive de Buzz Lightyear, le héros qui a inspiré le jouet, et devrait sortir en salles aux États-Unis le 17 juin 2022.





Chris Evans appelle le film Buzz Lightyear Origin un rêve devenu réalité Chris Evans est ravi de décrocher le poste de « vrai » Buzz Lightyear dans le prochain film d’origine Pixar.

Lire la suite





A propos de l’auteur