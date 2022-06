La bande-annonce de Lightyear est réinventée en tant que jeu vidéo PlayStation classique

Quel serait Année-lumière auraient ressemblé si le film d’animation était plutôt un jeu vidéo sorti en 1999 ? C’est une question à laquelle Hoolopee a répondu sur YouTube, qui a publié une version éditée par les fans du Année-lumière bande-annonce avec une animation de style Sony PlayStation remplaçant le CGI moderne et net que l’on voit dans le vrai film. La vidéo, que vous pouvez regarder ci-dessous, évoque à coup sûr des sentiments de nostalgie pour ceux qui se souviennent du démarrage de la PS1 d’origine à la fin des années 1990.

« C’est le premier démake non lié au jeu que j’ai essayé », déclare l’artiste dans la description de la vidéo. « Un ajustement étrange, mais j’ai aimé essayer quelque chose de plus cinématographique pour changer. Principalement animé à la main, mais j’ai encore utilisé un Vive + Glycon pour quelques plans de mocap. Accélère vraiment le processus. Cette fois, j’ai également ajouté quelques PS1- le tramage de style aussi. »

Année-lumière est réalisé par Angus MacLane et écrit par MacLane et Jason Headley. Le film est un Histoire de jouet une sorte de spin-off, bien qu’il soit présenté comme un film dans l’univers sur le personnage de Buzz Lightyear sur lequel le jouet qu’Andy reçoit est basé. Il semble que l’idée est que c’est le film qu’Andy a vu en tant que jeune garçon qui lui a vraiment donné envie d’avoir la figurine Buzz Lightyear. Parce que ce n’est pas techniquement le même Buzz, Chris Evans reprend le rôle qui était précédemment interprété par Tim Allen. La nouvelle distribution vocale comprend également Keke Palmer, James Brolin, Taika Waititi, Uzo Aduba et Peter Sohn.

Lightyear n’a pas répondu aux attentes

Année-lumière était un peu un pari, car il provient d’une franchise de films très rentable, mais ce n’est pas votre typique Histoire de jouet film. Disney et Pixar espéraient le meilleur, mais Année-lumière a été en deçà des attentes avec sa première dans les salles. La nouvelle suite des dinosaures Dominion du monde jurassique a dominé la première place et Année-lumière devrait gagner entre 51 et 55 millions de dollars dès son week-end d’ouverture. Ce n’est pas forcément un mauvais taux de participation, mais c’est environ 25% de moins que ce que les attentes du studio avaient été.

Bien qu’Evans soit un bon acteur, peut-être que certains Histoire de jouet les fans ont toujours choisi de sauter le film basé sur un nouvel acteur reprenant le rôle établi de Buzz Lightyear, même si cela a du sens avec la façon dont il est expliqué. Patricia Heaton a récemment fait des vagues en commentant que la refonte du personnage a « castré » Buzz, et malgré le langage coloré, elle peut avoir beaucoup d’autres qui sont d’accord avec son point de vue.

« J’ai vu la bande-annonce de Buzz l’Éclair et tout ce que je peux dire, c’est que Disney/Pixar a fait une ÉNORME erreur en ne mettant pas mon pote Tim Allen dans le rôle qu’il a créé, le rôle qu’il possède », a écrit Heaton sur Twitter. « Tim IS Buzz ! Pourquoi auraient-ils complètement castré ce personnage emblématique et bien-aimé ? »

Mais que disent les critiques ? Chez Rotten Tomatoes, Année-lumière a obtenu une note fraîche certifiée respectable de 77% avec un score d’audience supérieur de 87%. Il semblerait que la plupart des gens qui regardent le film l’apprécient, même si les pouvoirs en place espéraient des ventes de billets un peu plus élevées.