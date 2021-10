La bande-annonce de Lightyear emmène l’origine de Toy Story de Buzz à l’infini et au-delà

LEGO® 4+ Toy Story 4™ L'aventure de Buzz et la Bergère dans l'aire de jeuJeu de construction, 4 Ans et Plus, 139 Pièces 10768

Contruisez l'ensemble LEGO Pixar Toy Story 4 L’aventure de Buzz et la Bergère dans l’aire de jeu Cet ensemble comprend 3 figurines de Toy Story 4 : Buzz L’Eclair, La Bergère et Gabby Gabby Les ensembles LEGO Disney Pixar Toy Story 4 sont compatibles avec tous les ensembles de construction LEGO pour une expérience de construction sans limite La maison mesure plus de 17 cm de haut, 25 cm de large et 12 cm de profondeur; le manège mesure plus de 6 cm de large et 7 cm de profondeur; la moufette mobile mesure plus de 14 cm de long et 3 cm de large 139 pièces pour les filles et les garçons de 4 ans et plus Un moyen d'aider son enfant à rejouer des scènes du film Toy Story passionnantes ou à créer ses propres histoires Les ensembles LEGO 4+ sont conçus pour être amusants et faciles pour les jeunes enfants; cela permet de développer leur confiance en eux avec des instructions de montage simples pour une entrée en douceur dans la construction en briques LEGO