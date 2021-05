La bande-annonce de Lies of P nous laisse avec le successeur de Bloodborne

Smoktech Pod SCAR P5 - Smok Couleur : Red stabilizing wood - Red stabilizing wood

Un kit completDigne successeur du Scar et du RPM80 Pro, Smoktech repousse les limites avec un nouveau produit très complet. D'un design très appréciable alliant l'alliage de zinc au cuir, nous retrouvons en plus les performances idéales pour une vape en inhalation directe. Robuste et puissant, il répondra à toutes vos attentes !Un bel équipementSmok nous offre ici un kit très complet, composé notamment de deux pods à résistances interchangeables. En effet, nous retrouvons un pod Scar P5 RPM avec sa résistance RPM Scar Meshed en 0,4 ohm RDL (tirage direct restrictif) et un pod Scar P5 RPM2 avec sa résistance RPM2 Scar Meshed de 0,16 ohm DL (tirage direct).Attention : les pods et résistances Scar RPM et Scar RPM2 sont légèrement différents. Utilisez la bonne résistance avec la bonne cartouche.Chipset IQ-80 et écran TFTL'autonomie du Kt Scar P5 est de haute qualité grâce à la présence d'un accu 18650, qui n'est par contre, pas inclus dans le kit. Celui-ci se loge dans une trappe qui est mise en place sous le mod, de manière sécurisée. Notons la présence d'un port micro-USB pour un chargement simple et rapide. De plus, le kit est doté d'un chipset Smok IQ-80 offrant une belle réactivité. Enfin, nous retrouvons un écran TFT couleur de 0,96 pouces permettant de visualiser les paramètres de vape.Les cartouches et le remplissageComme nous vous le disions précédemment, le kit est composé de deux modèles de cartouches en plastique PCTG, dotées d'une contenance de 5 ml chacune. Le remplissage s'effectue par le dessus sans avoir besoin de retirer la cartouche mise en place au préalable.Le Pod Scar RPM2Le Pod Scar RM2 Scar Meshed est d'une valeur de 0,16 ohm et offre une vape RDL. Très aérée, elle fonctionne entre 25 et 50 watts.Le Pod Scar RPMLe Pod Scar RM2 Scar Meshed est d'une valeur de 0,4 ohm et offre une vape DL. Offrant une utilisation limitée à 25 watts, la cartouche permet au Scar P5 une compatibilité avec les résistances RPM40 et avec le plateau RPM RBA.Le contenu du pack 1 mod Scar-P51 pod Scar P5 RPM2 (avec résistance RPM2 Scar Meshed 0,16ohm préinstallée)1 pod Scar P5 RPM (avec résistance RPM Scar Meshed 0,4ohm préinstallée)1 câble micro-USB1 manuel d'utilisation - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AVERTISSEMENT: conserver hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. Éviter tout contact pendant la grossesse et l'allaitement. L'utilisation constante peut causer une dépendance. Ne pas utiliser en cas de pathologie respiratoire ou cardiovasculaire. Le produit contient de la glycérine. La glycérine peut favoriser, par action déshydratante, l'apparition d'hyperglycémie et de glycosurie chez les consommateurs souffrant d'une pathologie diabétique. Consommer avec modération. Consulter les instructions spéciales/fiches d'information en matière de sécurité.Je m'engage à ne pas vendre de produits du vapotage aux mineurs de moins de 18 ans.