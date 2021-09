La bande-annonce de Licorice Pizza présente le fils de Philip Seymour Hoffman dans une romance pour adolescents des années 70

Le premier regard sur Paul Thomas Anderson Pizza à la réglisse commence notre introduction à l’histoire, sur l’air de « Life on Mars » de David Bowie. Nous voyons un jeune homme (Cooper Hoffman) poursuivre une fille et son rêve de passer d’enfant star à acteur adulte. On apprend aussi à prononcer correctement le nom de Barbra Streisand grâce à son très fier petit ami, qui devrait être Jon Peters (si on reste fidèle à l’histoire), l’ancien coiffeur et producteur de cinéma joué par Bradley Cooper.

Pizza à la réglisse est « l’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine qui grandissent, courent et tombent amoureux dans la vallée de San Fernando, 1973. Écrit et réalisé par Paul Thomas Anderson, le film retrace la navigation perfide du premier amour ». Pour les adolescents vivant dans le sud de la Californie dans les années 1970, le titre du film offrira un coup de poing nostalgique. Licorice Pizza était une chaîne de magasins de disques chérie offrant de la réglisse gratuite, un endroit pour accrocher et tous les derniers morceaux. «

La lettre d’amour de Paul Thomas Anderson à l’industrie cinématographique du sud de la Californie des années 1970 met en vedette Alana Haim, Cooper Hoffman (fils de feu Philip Seymour Hoffman), Sean Penn, Tom Waits, Bradley Cooper, Ben Stiller, John C. Reilly, Maya Rudolph et Benny Safdie. Le casting de stars semble raconter l’histoire de ce qui se passe de l’autre côté des collines d’Hollywood, laissant The Valley et Dirk Diggler pour une plongée dans le travail « légitime » d’Hollywood et de tous ses acteurs.

Parlant de sa fascination pour les années 1970, Paul Thomas Anderson explique : » Je pense que ce sur quoi nous restons coincés avec les films des années 70 – c’était vraiment le début de (quand) l’auteur est venu en Amérique et le réalisateur est vraiment devenu le roi. Et c’est une bonne idée. » Il a récemment donné sa liste de ses meilleurs films préférés, et vous pouvez relier les points et voir ce qui l’a ému et ce qui, selon lui, rend un film génial. Un film s’est démarqué, car Anderson est connu pour sa structure d’histoire complexe et sa livraison. Le drame de 1987 de David Mamet Maison des jeux l’oblige à aspirer au style d’écriture de Mamet. « Ma mission était alors d’arnaquer David Mamet, parce que je croyais bêtement que le dialogue de Mamet était la façon dont les gens parlaient vraiment. Il m’a fallu un certain temps pour réaliser que Mamet avait développé une manière merveilleusement stylisée de mettre en évidence la façon dont les humains parlent. Les gens pensent immédiatement au dialogue quand ils entendent le nom de Mamet, mais je pense que la force de son écriture est sa narration. Maison des jeux, par exemple, est l’un des meilleurs scénarios jamais écrits, et c’est la structure de l’histoire qui le rend si brillant. »

Quant à son point de vue sur l’importance du paysage sonore de ses films ? « C’est tellement difficile de faire quelque chose qui ne soit pas redevable à ce que Stanley Kubrick a fait avec la musique dans les films. Inévitablement, vous allez finir par faire quelque chose qu’il a probablement déjà fait auparavant. On dirait toujours que nous ‘ tu prends du retard sur tout ce qu’il a proposé. Une orange mécanique– c’était la première fois que je prenais autant conscience de la musique dans les films. Donc, peu importe à quel point vous essayez de faire quelque chose de nouveau, vous suivez toujours derrière. »

Cet hiver, profitez d’une histoire familière d’adolescents trouvant un nouveau jeune amour avec la toile de fond nostalgique d’Hollywood des années 1970. Pizza à la réglisse aura une sortie limitée le 26 novembre et s’étendra à l’échelle nationale le 25 décembre.

Sujets: Pizza à la réglisse