La bande-annonce de l’histoire de NieR Replicant nous frappe au cœur

Le travail de Yoko Taro continue de remuer les esprits et plus encore après la publication de la bande-annonce de l’histoire de NieR Replicant.

La saga Nier continue de se réjouir après avoir dépassé les 5,5 millions de jeux vendus avec Nier Automata. Le jeu qui a tout changé pour l’œuvre créée par Yoko Taro. Maintenant Square Enix nous ravit avec Bande-annonce de l’histoire de Nier Replicant, qui est vraiment une réinvention du premier jeu.

Pour vous mettre en appétit, Square Enix a sorti une vidéo composée de différentes cinématiques de NieR Replicant ver.1.22474487139. Dans celui-ci, qui dure plus de trois minutes, on peut voir les améliorations visuelles de l’aventure, ainsi que la qualité de la bande originale.

Les personnages qui joueront dans l’aventure dans un monde sombre sont également montrés, aidant le protagoniste à la recherche d’un remède pour la maladie mortelle de sa sœur.

Que vous ayez joué l’original ou non, l’un des principaux éléments de la licence est qu’il y a de nombreuses questions existentielles soulevées lors du développement, et il en sera de même ici. Tout cela pendant que nous nous engageons dans toutes sortes de batailles, combinant différents genres, mais avec l’action comme protagoniste.

Dans un monde ouvert comme celui qui se déroule, les éléments RPG qui régissent le processus prédomineront également, étant capables de manipuler diverses armes et même de lancer des sorts sur les divers ennemis auxquels nous devons faire face.

Nier Replicant sera disponible le 23 avril sur PS4, Xbox One et PC. ToyLogic porte le poids du développement avec la collaboration de Platinum Games, le studio qui a créé la propriété intellectuelle. Nous avons récemment appris plus de détails sur les personnages et les exigences du jeu sur PC.

