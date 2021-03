La bande-annonce de l’événement ‘Star Trek: First Contact Day’ arrive

La bande-annonce du prochain événement a été révélée, ‘Star Trek: Journée du premier contact’, accompagnée d’informations sur les activités qui auront lieu la semaine prochaine pour célébrer la populaire série de science fiction.

Dans l’univers de «Star Trek», le 5 avril 2063 est la première fois que des humains entrent en contact avec une espèce extraterrestre, les Vulcains. Le moment historique a été montré dans le film de 1996, « Star Trek: First Contact », dans lequel le Capitaine Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) et son travail d’équipe pour empêcher les Borgs de détruire le cours de l’histoire humaine.







En conséquence, le 5 avril est un moment historique pour les fans de ‘Star Trek’, et cette année, il organisera un événement spécial sur la nouvelle plate-forme de streaming, Paramount +, élargissant ainsi le contenu de la franchise.

Lundi prochain, le 5 avril, Paramount + célébrera la célèbre journée avec une série d’activités conçues pour les fans les plus passionnés et les plus dévoués de «Star Trek».

Star Trek: Premier contact: Panel du 25e anniversaire avec les membres de la distribution, Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner et Alice Krige, alors qu’ils parlent des coulisses, des souvenirs et de l’importance du film après 25 ans de sa sortie ».

Parmi les autres panels qui auront lieu sont, ‘Créer les premiers contacts’ qui sera précédé du costumier de la franchise, Gersha Phillips, «Femmes en mouvement» qui sera dirigé par Sonequa Martin Gree, Michelle Hurd et Isa Briones, ‘Deuxième contact’, précédé par le créateur de ‘Star Trek: Lower Decks’, Mike Mcmahan et le panel, ‘Star Trek: Prodigy’, avec les producteurs exécutifs, Kevin et Dan Hageman.

Les fans ont également été encouragés à partager leurs expériences et souvenirs de la franchise avec le hashtag, #FirstContactDay.