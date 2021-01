La bande-annonce de l’épisode 4 de WandaVison est sur le point de percer un grand secret

Marvel Studios a publié un nouveau teaser pour WandaVision épisode 4. La brève séquence semble faire sortir les téléspectateurs de Westview alors que le secret de Wanda et Vision commence à s’effacer. Jusqu’à présent, les fans de Marvel Cinematic Universe n’ont vu que quelques fissures dans la nouvelle réalité de Wanda, qui a atteint son paroxysme dans l’épisode 3 lorsqu’elle s’est assurée que Geraldine était renvoyée loin après avoir parlé de Quicksilver et d’Ultron. Maintenant, il semble que les téléspectateurs vont avoir des indices supplémentaires sur ce qui se passe réellement dans la série Disney +.

Rien ne peut vous préparer à la suite 💥 Un tout nouvel épisode de Marvel Studios ‘ #WandaVision commence la diffusion vendredi le @DisneyPlus. pic.twitter.com/ZjF2DqzZYY – Studios Marvel (@MarvelStudios) 27 janvier 2021

Les nouvelles images de WandaVision nous emmène en dehors de Westview et tease une action. Jimmy Woo de Randall Park fait une apparition dans la brève séquence et il semble que quelque chose de grand se passe alors que Woo court dans un champ. Quant à ce qui se passe exactement, ce n’est pas clair pour le moment. Au cours de trois épisodes, WandaVision a continué d’ajouter des questions au lieu d’y répondre, mais l’épisode de vendredi semble que les fans de MCU pourraient enfin obtenir de vraies réponses.

Quant à savoir qui est le méchant WandaVision pourrait être, ce n’est actuellement pas clair. Certains fans pensent qu’il s’agit en fait de Wanda Maximoff, tandis que d’autres ne savent pas encore ce qui se passe. Elizabeth Olsen a récemment parlé du facteur méchant dans la série. « Quelqu’un m’a dit que lorsque vous regardiez l’un de ces films de héros, vous savez quand le méchant est sur le point de se montrer, et vous avez également une idée de qui est le méchant. Avec notre émission, vous ne savez pas ce qu’est le méchant, ou s’il y en a un », a déclaré Olsen. « Wanda essaie de protéger tout ce qui se trouve dans sa bulle, de protéger ce qu’elle et Vision ont et cette expérience. Je pense que tout ce qu’elle fait est en réponse à garder les choses ensemble. »

Le méchant prend en compte WandaVision beaucoup de fans pensent que la série s’inspire du scénario de House of M des bandes dessinées. Il y a eu de nombreuses preuves pour soutenir la propagation de ces théories, mais Marvel Studios n’a encore rien confirmé. De plus, même si elle est basée sur l’histoire de la bande dessinée spécifique, elle sera un peu modifiée, car le studio ne prend jamais vraiment les choses et les présente à l’écran exactement comme elles se déroulent dans le matériel source de la bande dessinée.

Indépendamment de qui est le vrai méchant WandaVision, il est clair qu’il se passe quelque chose de dangereux. Heureusement, le nouvel épisode n’est que dans quelques jours, nous aurons donc des réponses à quelques questions, tout en gagnant plus que probablement un tout nouveau jeu de curiosités. Cela étant dit, tout cela prépare le terrain pour Docteur Strange dans le multivers de la folie, ce qui oblige les fans de MCU à accorder une attention particulière à chaque petit détail de la série Disney +. Vous pouvez consulter le nouveau WandaVision images ci-dessus, grâce à le Twitter officiel de Marvel Studios Compte.

