La bande-annonce de Leona Heidern nous met d’humeur à tester le combattant

Le roi des combattants XV continue d’ajouter des combattants et maintenant nous pouvons profiter de la bande-annonce de Leona Heidern et de ses fantastiques combos.

SNK Corporation a annoncé le dix-huitième personnage à rejoindre la liste des combattants de Le roi des combattants XV. La société japonaise a publié le Bande-annonce de Leona Heidern, une gameplay d’environ une minute et plusieurs captures d’écran. Il sera exprimé par la comédienne Seiko Yoshida, qui a fait de même en Le roi des combattants XIV.

Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce de présentation, Leona Heidern est un personnage à vitesse moyenne capable d’exécuter des mouvements puissants, bien qu’elle ait plusieurs mouvements rapides capables de porter plusieurs coups d’affilée à l’opposé et son attaque finale, le V-Slasher. , attaque puissante en forme de V qui change la couleur des cheveux.

Il peut également larguer des bombes sur des adversaires qui permettent au combo de continuer.

Leona Heidern est apparu pour la première fois dans Le roi des combattants ’96, le troisième volet de la saga. Depuis lors, il est apparu dans 20 autres jeux et extensions de la série, en plus d’autres titres tels que SNK contre Capcom: le match du millénaire et même dans le populaire courir et flinguer par SNK dans Metal Slug XX.

À ce jour, SNK a confirmé que dans Le roi des combattants 15 Il y aura Ryo Sakazaki, Robert García, Chris, Shermie, Mai Shiranui, King, Yashiro Nanakase, Terry Bogard, Yuri Sakazaki, Andy Bogard, Chizuru Kagura, Kyo Kusanagi, Joe Higashi, Iori Yagami, Benimaru Nikaido, Meitenkun et Shun’ei . On ne sait pas combien de caractères il y aura au total.

Le roi des combattants XV Il sortira dans le courant de 2021 et est en cours de développement avec le moteur graphique Unreal Engine 4. SNK n’a pas spécifié sur quelles plates-formes il sera disponible. La marque japonaise a fait ses débuts en janvier The King of Fighters XIV: Ultimate Edition pour PS4, un ensemble comprenant le jeu de base, huit personnages DLC et 10 costumes.