La bande-annonce de l’émission de téléréalité de Sylvester Stallone et sa famille sur Paramount+ : Incontournable !

Paramount+

Sylvester Stallone brise à nouveau le moule cette fois avec une émission de téléréalité avec sa famille qui sera présentée en première sur Paramount +. Progrès!

©GettyLa famille Stallone

Sylvester Stallone Il est habitué à la célébrité car il est l’une des grandes figures de l’industrie cinématographique hollywoodienne ayant joué certains des héros les plus intenses tels que Rambo soit rocheux. La carrière de l’acteur est pleine de succès et il a toujours su relever des défis, mais cette fois, il brise le moule avec une émission de télé-réalité inattendue dans laquelle on le verra avec sa famille à travers Paramount+.

La famille Stallone est le titre de cette nouvelle émission télévisée dans laquelle Sly partage la caméra avec ses trois filles et sa femme. Dans la bande-annonce, on peut voir le héros d’action mythique jouer le rôle d’un père de famille, jouer avec ses animaux de compagnie et rencontrer d’autres stars hollywoodiennes telles que Al Pacino et Dolph Lundgren. Si vous êtes un fan de l’étalon italien, vous ne pouvez pas manquer cette émission de téléréalité.

L’émission de télé-réalité d’une méga star hollywoodienne

Le nouveau spectacle qui sera présenté en première Paramount+ Le 18 mai prochain, il compte 8 épisodes au total dans lesquels nous pourrons connaître en détail la famille de Sly, dont il y a déjà un petit aperçu dans la bande-annonce. Sofia est définie comme le cœur des Stallones tandis que Sixtine est celle qui prend des risques, Scarlet celle qui vole la scène et bien sûr Jennifer, la femme, est la reine du foyer.

Sylvester Stallone Profitez de cette nouvelle opportunité pour donner des conseils de vie à votre public comme cette phrase emblématique que vous avez popularisée dans la franchise rocheux: « La vie, ce n’est pas la force avec laquelle on peut frapper, c’est se relever quand on est trop frappé ». De bons conseils de cette figure hollywoodienne qui n’a pas peur de se réinventer et de montrer sa vie personnelle en famille.

Apparemment Sylvester Stallone Je n’étais pas très convaincu de faire ce programme pour Paramount+, mais d’après ce que disent ses filles dans la bande-annonce, quand vient le temps d’immortaliser des séquences du quotidien de la famille, Sly a un goût particulier pour la caméra, typique de celui qui se sent bien dans sa peau. Et oui, on ne devient pas l’une des figures les plus importantes de l’industrie cinématographique sans « vouloir apparaître ». Manque peu de La famille Stallone et nous avons hâte de mieux connaître ses membres !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?