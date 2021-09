La bande-annonce de LEGO Star Wars Terrifying Tales passe du côté obscur sur Disney + cet Halloween

La première bande-annonce de Contes terrifiants LEGO Star Wars a été publié par Disney avant le lancement du spécial Halloween sur Disney + le 1er octobre. Le nouvel ajout à la Lego Star Wars canon, qui a proposé l’année dernière une offre sur le thème de Noël, verra la comédie de la sortie animée de LEGO affronter le côté obscur de la Force … à la fois littéralement et métaphoriquement. Si vous imaginez le La cabane de l’horreur de Simpson basé dans le LEGO Guerres des étoiles l’univers et vous y êtes à peu près. La nouvelle bande-annonce donne un premier aperçu des trois histoires individuelles qui figurent dans la spéciale.

La prémisse de la Guerres des étoiles Le spectacle est que le château de Dark Vador est devenu un parc à thème et que le serviteur Vanee en profite pour tisser quelques bonnes vieilles histoires d’Halloween pour effrayer ceux qui ont le courage d’écouter ses histoires sur les Sith. Les histoires incorporeront de nombreux personnages de Star Wars préférés des fans, notamment Dark Maul, Ben Solo, Poe Dameron, le général Grievous et bien d’autres. Découvrez la bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis officiel de Disney se lit comme suit : « Après les événements de L’ascension de Skywalker, Poe et BB-8 doivent effectuer un atterrissage d’urgence sur la planète volcanique Mustafar où ils rencontrent Graballa le Hutt, cupide et complice, qui a acheté le château de Dark Vador et le rénove pour en faire le premier hôtel de luxe tout compris inspiré des Sith de la galaxie. En attendant que son X-wing soit réparé, Poe, BB-8, Graballa et Dean (un jeune garçon courageux et courageux qui travaille comme mécanicien de Graballa) s’aventurent profondément dans le mystérieux château avec le fidèle serviteur de Vador, Vaneé. En chemin, Vaneé partage trois histoires effrayantes liées à d’anciens artefacts et à des méchants emblématiques de toutes les époques de Star Wars. Alors que Vaneé raconte ses histoires et attire nos héros plus profondément dans les entrailles sombres du château, un plan sinistre émerge. Avec l’aide de Dean, Poe et BB-8 devront faire face à leurs peurs, empêcher un ancien mal de s’élever et s’échapper pour retrouver leurs amis. »

La bande-annonce LEGO présente les trois histoires qui sont « The Lost Boy », sur la première rencontre de Ben Solo avec Ren; « The Dueling Monstrosities », une histoire de la naissance de Dark Maul et du général Grievous; et « The Wookie’s Paw », une version de l’histoire d’horreur classique de « The Monkey’s Paw » qui voit tous les souhaits de Luke Skywalker se réaliser mais pas nécessairement comme il le voudrait.

Contes terrifiants LEGO Star Wars dispose d’une distribution d’ensemble comme on peut s’y attendre pour n’importe quel Guerres des étoiles projet. Cela inclut Jake Green dans le rôle de Poe Dameron; Raphael Alejandro en tant que doyen ; Dana Snyder dans le rôle de Graballa le Hutt ; Tony Hale dans le rôle de Vaneé Christian Slater dans le rôle de Ren ; Trevor Devall dans le rôle de l’empereur Palpatine ; Mary Elizabeth McGlynn comme NI-L8 ; et Matt Sloan dans le rôle de Dark Vador.

Le spécial rejoint une foule de nouveaux Guerres des étoiles animations à venir sur Disney + au cours de la prochaine année, y compris Star Wars Visions, qui sort sur la plate-forme le 24 septembre et apporte le Guerres des étoiles histoire dans un univers anime. Avec l’ajout de séries d’action en direct Le livre de Boba Fett, plus de Le Mandalorien et de nombreux projets de films à venir, le Guerres des étoiles le train en marche ne montre aucun signe de ralentissement de sitôt.

Sujets : Lego Star Wars, Star Wars, Lego, Disney Plus