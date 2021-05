La bande-annonce de Last Night in Soho promet un thriller chronophage

PUMA Short Last Lap 2-in-1 Training pour Femme, Noir, Taille XL, Vêtements

Léger et durable, équipé d'une taille confortable élastique, d'une poche intérieure pour les clés et de notre technologie dryCELL, le short Last Lap 2 en 1 est un must pour les sportives qui courent au quotidien. La combinaison d'un short intérieur étroit pour le soutien avec un short extérieur léger et large donne à ce short vraiment le meilleur de deux mondes. CARACTÉRISTIQUES + AVANTAGES dryCELL : marque PUMA pour les propriétés de transport de l'humidité et pour un confort au sec Bord de la taille élastique Poche pour clés intégrée Collant intérieur combiné avec une couche extérieure décontractée Logo PUMA Cat sur la cuisse gauche En polyester et en élasthanne. PUMA Short Last Lap 2-in-1 Training pour Femme noir, taille XL.