La bande-annonce de l’Armée des morts arrive, Zombie Heist de Zack Snyder arrive sur Netflix cet été

Le prochain film de Zack Snyder Armée des morts sortira sur Netflix en mai et le premier teaser vient d’arriver. Plus tôt cette semaine, Snyder et Netflix ont dévoilé l’affiche officielle du film de zombies attendu, annonçant simultanément sa date de sortie le 21 mai. regardez à quoi vous attendre dans le film. Vous pouvez le consulter ci-dessous.

Armée des morts est réalisé par Sneider et écrit par Zack Snyder, Shay Hatten et Joby Harold. Il fait suite à un groupe de mercenaires complotant un braquage important sur un casino de Las Vegas lors d’une épidémie de zombies. Avant l’arrivée du nouveau teaser, les fans ont eu quelques images en avant-première de l’action et de l’impressionnant ensemble de personnages, mais seulement des séquences vidéo très limitées.

« Il s’agit d’un film de braquage de zombies à part entière, il s’agit donc d’un genre sur genre d’une excellente manière », a récemment déclaré Snyder à EW. Armée des morts. « Donc, vous vous attendez à un pur chaos de zombies, et vous obtenez cela, à 100 pour cent. Mais vous obtenez aussi ces personnages vraiment incroyables dans un voyage fantastique. Cela va surprendre les gens qu’il y a beaucoup de chaleur et d’émotion réelle avec ces grands personnages. »

Suggérant que le film comprend également des métaphores d’événements de la vie réelle, Snyder a également tease: « Il y avait beaucoup de choses dans le film en ce qui concerne ce qui se passait le long de la frontière. Et il y a une ligne où le président dit qu’il va bombarder la ville de Las Vegas pour mettre fin au fléau des zombies – c’est un peu patriotique de le faire le 4 juillet. «

gardiens de la Galaxie La star Dave Bautista dirige le casting, après avoir refusé celui de James Gunn La brigade suicide pour travailler sur le film. Ella Purnell, Ana de la Reguera, Theo Rossi, Tig Notaro, Huma Qureshi, Garret Dillahunt, Raul Castillo, Omari Hardwick, Hiroyuki Sanada et Matthias Schweighofer sont également à l’affiche. Après avoir été précédemment attaché à la star, le comédien Chris D’Elia a été retiré du casting et remplacé par Notaro, ce qui a incité les reprises à nettoyer complètement son personnage.

« J’ai dit que je n’étais pas intéressé », a déclaré Bautista à propos de son casting, soulignant que c’était l’histoire unique qui l’a attiré. « J’avais cette puce sur l’épaule et je cherchais du juteux. [dramatic roles]. Ensuite, j’ai lu le script et il était beaucoup plus profond et avait plus de couches que je ne le pensais. Et aussi, pour être franc, je voulais travailler avec Zack. «

Il semble également que ce film ne soit que le début d’une franchise de fiction de zombies. L’année dernière, il a été annoncé qu’un spin-off d’une série télévisée d’anime, Armée des morts: Las Vegas, suivra certains des personnages du film au début de l’épidémie de zombies. Un film prequel qui se déroule avant les événements de Armée des morts est également en préparation, qui sera dirigée par Schweighofer et les stars Schweighofer, Nathalie Emmanuel et Guz Khan. Aucun de ces projets n’a encore reçu de date de sortie officielle. Armée des morts commencera à diffuser sur Netflix le 21 mai 2021.

