La bande-annonce de l’Armée des morts apporte des zombies rapides, intelligents et organisés

Ce matin apporte une nouvelle bande-annonce pour Zack Snyder et Netflix Armée des morts, révélant plus sur l’histoire et des tonnes de grande action.

Regarde, j’étais déjà vendu Armée des morts à la minute où il a été annoncé. J’adore les films de zombies et j’ai vraiment adoré ceux de Snyder Aube des morts. Je pensais que ce film m’excitait, mais j’avais tort. Cette bande-annonce m’a amené à atteindre un tout nouveau niveau de battage médiatique:

Entre le casting et le ton / rythme général de cette bande-annonce, je suis accro. C’est juste une bande-annonce incroyablement bien préparée et si le film peut capturer la même sensation, nous allons nous régaler. Je sais que tout le monde n’est pas à bord du train «smart zombie», mais c’est en fait très conforme à l’idée vers laquelle se dirigeait George A. Romero. De plus, c’est juste un peu soigné et une touche amusante du genre.

ARMY OF THE DEAD a lieu à la suite d’une épidémie de zombies qui a laissé Las Vegas en ruines et s’est éloignée du reste du monde. Lorsque Scott Ward (Dave Bautista), un ancien héros de guerre zombie qui retourne maintenant des hamburgers à la périphérie de la ville qu’il appelle maintenant chez lui, est approché par le chef du casino Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), c’est avec la proposition ultime: pénétrer dans le zombie -une zone de quarantaine infestée pour récupérer 200 millions de dollars assis dans un coffre-fort sous la bande avant que la ville ne soit bombardée par le gouvernement en 32 heures. Avec peu de choses à perdre, Ward relève le défi, rassemblant une équipe d’experts hétéroclite pour le braquage. Avec une horloge qui tourne, un coffre-fort notoirement impénétrable et une horde de zombies Alpha plus intelligente et plus rapide se rapprochant, une seule chose est certaine dans le plus grand braquage jamais tenté: les survivants prennent tout.

Armée des morts frappe Netflix sur 21 mai 2021.