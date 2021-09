La bande-annonce de l’appartement 413 plonge dans les horreurs claustrophobes d’être piégé à la maison

Les fardeaux de la vie ne sont que trop faciles à comprendre pour le cinéphile moderne, et cela semble être l’objet du dernier film du réalisateur Matt Patterson, Appartement 413. Le film suit Marco, un futur père à la recherche désespérée d’un emploi pour subvenir aux besoins de sa petite amie enceinte et de leur futur enfant. Au fil des jours, Marco continue d’essayer et d’échouer à trouver du travail, la pression commence à lui arriver. Au fur et à mesure que des appels téléphoniques mystérieux, des notes et d’autres phénomènes se produisent; Marco commence à perdre le contact avec la réalité et cela menace la vie qu’il a avec ceux qu’il aime.

En ne regardant que la bande-annonce, le film semble promettre une décomposition passionnante mais à petite échelle de notre protagoniste. Au début, la bande-annonce commence doucement et tristement, montrant la vie quotidienne et la routine de Marco alors qu’il continue de passer des appels téléphoniques et d’envoyer des curriculum vitae. Mais à mesure que les coupures entre les activités s’accélèrent, la bande-annonce commence à montrer les signes d’un point de rupture atteint. Bientôt, Marco commence à se crier dessus dans le miroir, les murs commencent à trembler et à s’effondrer vers l’intérieur, des couteaux et des armes à feu font de brèves apparitions à l’écran. Bientôt, l’appartement 413 se transforme d’une maison réconfortante mais humble en une cage de folie et de fureur.

Bien que le film ne promet rien d’une échelle maximale comme votre blockbuster moyen, ce sont les brefs aperçus des performances qui semblent être le principal attrait de ce projet. Nicholas Saenz semble mettre tout en œuvre dans les petites bribes qui sont montrées de son rôle. Le choix musical mélancolique semble également apporter la promesse d’une histoire aussi déchirante qu’énervante et tendue. Rien qu’à partir de la bande-annonce, le script semble s’inspirer d’histoires telles que Mort d’un vendeur mais avec une fin plus intense et horrible à l’histoire. Et le fait que le film se déroule entièrement à l’intérieur de l’appartement lui-même crée un sentiment supplémentaire de claustrophobie pour les personnages ainsi que pour le public.

Matt Patterson, le réalisateur, a réalisé divers courts métrages tels que 2009 Longue nuit à venir, Personnes vivantes, 2012 Jätku leiba, et 2016 Maréa. Le film est écrit par Ron Maede, c’est son premier crédit d’écriture mais il a une histoire en tant que producteur pour la série télévisée De Russie avec motif et directeur de production pour la série télévisée Perdu et trouvé. Le film met en vedette Nicholas Saenz dans le rôle de Marco, dont les crédits d’acteur les plus récents datent de 2020 #Abattoir et Harceleur. Brea Grant joue le rôle de Dana, la petite amie de Marco. Les crédits d’acteur les plus récents de Grant sont ceux de 2020 Le Styliste, Chanceux et Heureusement. Dave Buckman et Jon Michael Simpson jouent le rôle de l’inspecteur. Les sociétés de production impliquées sont Matter Media Studios, One Chameleon Entertainment et Two Birds. Le tournage a été fait à Austin au Texas.

Appartement 413 a eu sa première première à Cinequest à San Jose le 8 mars 2019. Il a ensuite été présenté au Austin Film Festival le 20 octobre 2019. Terror Films prévoit de sortir Apartment 413 en téléchargement numérique le 17 septembre 2021.