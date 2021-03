La bande-annonce de Land of War the Beginning nous montre le côté inconnu de la guerre

Avec l’intention de raconter des batailles moins connues, cette bande-annonce de Land of War The Beginning ravira les fans de guerre.

La Seconde Guerre mondiale est l’un des contextes les plus explorés dans le monde des jeux vidéo, mais il y a toujours moyen d’offrir un point de vue différent sur le conflit de guerre. Avec cette intention vient le bande-annonce de Land of War The Beginning. Un jeu d’action qui prétend être le premier à se concentrer sur l’invasion nazie de la Pologne dans la période de 1939 et 1940.

C’est l’une des premières étapes de l’une des batailles les plus mémorables de l’histoire. Les créateurs de Land of War indiquent qu’il s’agit d’une «partie inexplorée à la fois des jeux et de la culture générale».

MS Games, les développeurs du jeu, veulent combler cette lacune avec leur premier jeu. Un travail qui peut être apprécié comme un « prologue à d’autres jeux de la Seconde Guerre mondiale ».

Le jeu sera un jeu de tir à la première personne, avec des connotations stratégiques, qui emmènera les joueurs aux événements de ce fragment. Parmi eux, la bataille de Mokra, le siège de Varsovie, les rencontres dans la forêt de Kampinos ou la défense de Hel.

Le studio a travaillé avec des historiens pour lui donner le plus grand réalisme tant au niveau narratif que lors de la reconstruction de lieux d’avant-guerre, comme la vieille ville de Varsovie, anéantie en 1944; ainsi que des armes et des prototypes de combat.

La musique sera très importante. La bande-annonce que vous voyez dans l’actualité montre différents aspects du jeu avec les mélodies qui accompagneront la bataille et qui se veut aussi un moyen de communiquer le combat, au-delà du sifflement des balles.

«La chanson elle-même vise à apporter les idées de Land of War à un plus large éventail de personnes grâce à une approche moderniste du montage et de la création.« , Déclare Sebastian Binik, directeur marketing chez MS Games.