La bande-annonce de lancement PS5 et PS4 de FIFA 22 doit avoir coûté une fortune

Abonnez-vous à Push Square sur

Il y a des étoiles, et puis il y a cette bande-annonce de lancement de FIFA 22. Bon sang, EA Sports a sérieusement a flashé le chéquier ici: il y a des apparitions de la légende anglaise David Beckham, du maestro du milieu de terrain français Zinedine Zidane, de l’équipe de Chelsea vainqueur de la Ligue des champions et de la star de la couverture Kylian Mbappé. Mais franchement, nous effleurons à peine la surface.

L’attaquant de Tottenham Hotspur Son Heung-min, le présentateur et ancien joueur d’Arsenal Alex Scott et le défenseur central de Manchester United Rio Ferdinand figurent également. Il y a même des camées de la star des médias sociaux Chunkz et du nouveau propriétaire de Wrexham Ryan Reynolds, mais franchement, la liste s’allonge encore et encore. Ce n’est pas seulement une vignette de noms de premier plan non plus, il y a toutes sortes d’effets spéciaux.

Nous pensons que la bande-annonce essaie de montrer que FIFA 22 est si réaliste, avec sa nouvelle technologie HyperMotion, que les footballeurs du monde réel ont été aspirés dans le jeu afin de créer une toute nouvelle réalité. Évidemment, ce n’est pas vrai, mais le jeu est vraiment bien, comme expliqué mieux dans notre Critique de FIFA 22 PS5. Et si vous cherchez à vous lancer dans la simulation de football, consultez notre Guide FIFA 22, trop.