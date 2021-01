La bande-annonce de lancement officielle de Hitman III est maintenant disponible

La dernière aventure de l’agent 47 brille en résolution 4K dans sa dernière bande-annonce.

On l’a fait attendre, mais enfin nous pouvons compter sur son arrivée parmi nous. Quelques jours après votre arrivée, nous avons déjà le Bande-annonce de lancement de Hitman III. Nous devons ajouter à cela que nous n’avons pas seulement une vidéo colorée des meilleurs que propose le jeu. IO Interactive a également des indications sur le fonctionnement du lancement pour les nouveaux joueurs sur son site officiel. Tout est prêt pour l’arrivée de la dernière grande aventure de l’agent 47, celle qui clôt la trilogie Monde de l’assassinat et son histoire personnelle.

Vous pouvez voir la bande-annonce complète du lancement de Hitman III, également disponible en résolution 4K. Le titre sera disponible à la vente sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch ensuite 20 janvier.

L’arrivée de cette vidéo ne fait qu’augmenter l’anticipation de pouvoir enfin profiter des derniers niveaux de World of Assassionation. Si nous comptons sur le fait que Hitman III peut réutiliser les quatorze cartes de ses deux tranches précédentes et tous les progrès déjà réalisés, nous obtenons un résultat unique dans l’industrie. Un jeu gigantesque de vingt niveaux de monde semi-ouvert dans lequel nous éliminons nos objets de centaines de façons, de nombreux déguisements et situations à la fois graves et comiques pour atteindre notre objectif sans être détecté. Ceux créés pour cet épisode, annoncé récemment, promettent d’être l’un des meilleurs.

Maintenant que nous avons la bande-annonce de lancement de Hitman III, nous pouvons nous préparer pour ce qui suit mois de contenu. Non seulement nous aurons les missions régulières, mais IO Interactive continuera à nourrir sa communauté de fans avec plus de défis, des contrats de suppression, des prix comme des costumes bonus et un excellent support pour la réalité virtuelle exclusivement pour PS VR.