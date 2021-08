La bande-annonce de lancement du réalisateur Ghost of Tsushima prépare le terrain pour l’île d’Iki

Ghost of Tsushima: Director’s Cut n’est qu’à deux jours de son lancement sur PlayStation 5 et PS4, il est donc temps de lancer une bande-annonce flashy pour vous rappeler en quoi consiste cette réédition étendue. Bien sûr, la nouvelle extension de l’île Iki est la pièce maîtresse du Director’s Cut, ajoutant un tout nouvel emplacement à explorer juste au large de la côte qui contient une nouvelle histoire et de nouveaux ennemis. Les précommandes sont disponibles dès maintenant sur le Boutique PS, mais si vous souhaitez passer à la version PS5, vous devrez attendre le jour de la sortie réelle avant que l’option ne soit disponible.

La bande-annonce de lancement elle-même ne dure que 60 secondes, mais elle donne un aperçu de la nouvelle zone, aborde l’extension multijoueur gratuite Legends préexistante et fournit un aperçu rapide de ce que Director’s Cut a à offrir. Cela inclut des fonctionnalités spécifiques à la PS5 telles que le retour haptique, les déclencheurs adaptatifs et la synchronisation labiale japonaise. Si vous souhaitez en savoir plus, n’oubliez pas de consulter notre récente interview avec le développeur Sucker Punch Productions.

Allez-vous jouer à Ghost of Tsushima pour la première fois avec ce Director’s Cut, ou peut-être prévoyez-vous une rediffusion ? Quoi qu’il en soit, faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.