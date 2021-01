La bande-annonce de lancement de Hitman 3 est la chose la plus amusante que vous verrez aujourd’hui

Le premier grand jeu de 2021 approche à grands pas sous la forme de Hitman 3, ce qui signifie qu’il est temps pour une dernière explosion médiatique avant la sortie. La bande-annonce de lancement du titre vient de sortir sur le Web, et c’est pour le moins maussade. Avec plusieurs clips de chaque endroit du jeu ainsi qu’une tonne d’action au ralenti, IO Interactive est à la hauteur de ses affirmations selon lesquelles la troisième et dernière entrée est la plus sombre à ce jour. C’est dans deux jours, donc cette dernière séquence devrait suffire à vous aider. Mieux encore, la revue Push Square sortira demain.

L’agent 47 revient en tant que professionnel impitoyable dans HITMAN 3 pour les contrats les plus importants de toute sa carrière. Telle est la conclusion dramatique de la trilogie World of Assassination. HITMAN 3 est lancé le 20 janvier. Précommandez maintenant: https://t.co/TKMXc67aVy pic.twitter.com/kLSYsti36A – HITMAN 3 (@Hitman) 18 janvier 2021

