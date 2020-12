La bande-annonce de lancement Cyberpunk 2077 RTX de NVIDIA GeForce révèle le jeu avec des performances optimales

Récemment, NVIDIA a partagé le Cyberpunk 2077 La bande-annonce de lancement de RTX sur leur chaîne YouTube présente le jeu de rôle à la première personne en monde ouvert le plus attendu de l’année réalisé par CD Projekt RED à des performances optimales!

Pour être précis, il y a quatre Cyberpunk 2077 Effets RTX qui améliorent les visuels du jeu au-delà des préréglages par défaut habituels Ultra / Psycho.

Découvrez-les ci-dessous:

Éclairage diffus par ray tracing – Cela capture l’éclat du ciel ainsi que l’éclairage émissif de diverses surfaces, ce qui est difficile à réaliser avec les techniques de rendu traditionnelles. Lorsqu’ils sont activés, les panneaux d’affichage et autres plaques et objets illuminés éclaireront leur environnement avec un éclairage naturellement coloré, et le soleil et la lune éclaireront de manière réaliste Night City.

Réflexions par ray tracing – Dans Cyberpunk 2077, les réflexions par ray tracing sont utilisées sur toutes les surfaces et pour tracer des distances allant jusqu’à plusieurs kilomètres, permettant des réflexions réalistes sur de vastes distances de vision. Ils sont présents sur les surfaces et objets opaques et transparents pour simuler la manière dont la lumière se reflète sur les surfaces brillantes et métalliques en traçant un seul rebond de rayons de réflexion sur la scène.

Occlusion ambiante par ray tracing – Dans Cyberpunk 2077, l’occlusion ambiante par ray tracing peut être utilisée avec des lumières locales pour approximer les effets d’ombre locaux là où les ombres sont absentes, améliorant considérablement la qualité de l’effet d’occlusion ambiante.

Ombres par ray tracing – Dans Cyberpunk 2077, les ombres directionnelles du soleil et du clair de lune sont ajoutées au jeu, en fonction de la force de la lumière, de la diffusion de la lumière à travers les nuages ​​et d’autres facteurs.