La bande-annonce de l’ambulance de Michael Bay emmène Jake Gyllenhaal dans une course folle

Avec le buzz autour du thriller Netflix le coupable, le prochain thriller de Jake Gyllenhaal, Ambulance, pourrait être négligé, au grand malheur des téléspectateurs. Dans ce drame policier bourré d’action, Gyllenhaal convainc son frère adoptif (Yahya Abdul-Mateen II) de le rejoindre dans un braquage de banque. Comme pour la plupart des braqueurs de banque pour la première fois, les choses ne se passent pas comme prévu. Gyllenhaal s’est rendu sur Instagram pour partager la bande-annonce avec la simple légende « AMBULANCE. Dans les cinémas le 18 février [email protected] @Yahya @[email protected] »

Et les fans sont à terre ! « Je suis une personne simple, vous me donnez un film de Michael Bay avec Jake Gyllenhaaldessus et je vais l’adorer », dit l’un d’eux. Un autre crie : « JUSTE FINISHED COUPABLE ET MAINTENANT UN AUTRE CHEF-D’UVRE ??? ? » Je vous ai dit que les gens étaient fous de le coupable. « Bon sang ! Tu es mauvais en quoi que ce soit ? Après Guilty c’est là-haut ! ???????????? j’ai hâte de le voir ???? et « ???????? Je ne me suis pas encore complètement remis de The Guilty et tu as déjà un nouveau film WOOOOOO C’EST DE CE QUE JE PARLE !!!!!! »

S’ils pensent que Jake Gyllenhaa a été occupé, Yahya Abdul-Mateen II nous donne tous l’impression de dormir au travail. Il a travaillé sur quelques indies dont Les résurrections matricielles, Aquaman et le royaume perdu, Bonbon, et Furiosa.

Bien qu’il ne soit pas en tête d’affiche, mon homme, Garret Dillahunt, est également de la partie. Il ne peut pas faire de mal après Bois morts, en ce qui me concerne. Il est dans ma liste de Gary Busey. Vous offrez une performance de cette ampleur dans L’histoire de Buddy Holly? Vous obtenez un laissez-passer pour votre tour Le dernier Sharknado : il était temps. Est-ce que tout le monde a une liste comme ça ?

Les Ambulance synopsis : « En une journée à travers les rues de LA, trois vies vont changer pour toujours. Dans ce thriller vertigineux du réalisateur-producteur Michael Bay, le vétéran décoré Will Sharp (le gagnant des Emmy Yahya Abdul-Mateen II, Bonbon, Les résurrections matricielles), cherchant désespérément de l’argent pour couvrir les frais médicaux de sa femme, demande de l’aide à la seule personne qu’il sait qu’il ne devrait pas – son frère adoptif Danny (nominé aux Oscars Jake Gyllenhaal, Zodiaque, Spider-Man : loin de chez soi). Criminel de carrière charismatique, Danny lui offre plutôt un score : le plus gros braquage de banque de l’histoire de Los Angeles : 32 millions de dollars. Avec la survie de sa femme en jeu, Will ne peut pas dire non.

« Mais quand leur escapade tourne mal de manière spectaculaire, les frères désespérés détournent une ambulance avec un flic blessé accroché à la vie et l’as EMT Cam Thompson (Eiza González, Fast & Furious Presents : Hobbs & Shaw, Bébé Conducteur) à bord. Dans une poursuite à grande vitesse qui ne s’arrête jamais, Will et Danny doivent échapper à une réponse massive des forces de l’ordre à l’échelle de la ville, garder leurs otages en vie et essayer d’une manière ou d’une autre de ne pas s’entretuer, tout en exécutant l’évasion la plus folle que LA ait jamais vue. . Ambulance est produit par Michael Bay, pga, Bradley J. Fischer, pga (Zodiaque, Île de l’obturateur) pour New Republic Pictures, James Vanderbilt (Zodiaque, 2022 Pousser un cri) et William Sherak (Prêt ou pas, 2022 Pousser un cri) pour Project X, et le nominé aux Oscars Ian Bryce (Transformateurs la franchise, Sauver le soldat Ryan).Le scénario est de Chris Fedak (Fils prodigue, Mandrin), basé sur l’histoire originale et le scénario du thriller danois Ambulancen de 2005 de Laurits Munch-Petersen et Lars Andreas Pedersen. Ambulance sort en salles le 18 février 2022.

