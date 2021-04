La bande-annonce de la trilogie SnyderVerse arrive, HBO Max vient-il de fabriquer le canon DCEU Snyder coupé?

Bien que le voyage impeccable et propulsé par le fandom vers Justice League de Zack Snyder s’est soldé par un succès tant pour les fans qui ont assisté à la vision bien construite de Zack Snyder pour le DCEU que pour Warner Bros.et DC Films, dont la décision de sortir le Snyder Cut a conduit à des abonnements records de HBO Max. Mais alors que Zack quittait le public avec un cliffhanger époustouflant à la fin de son Ligue de justice et a donné à chacun un long aperçu de ce qu’il avait en tête pour la franchise, les fans veulent que le studio #RestoreTheSnyderverse.

Ann Sarnoff, PDG de Warner Bros., et Walter Hamada, directeur de DC Films, ont estimé Justice League de Zack Snyder un cul-de-sac, sans aucun plan en cours pour continuer les arcs de personnage selon les idées de Snyder. Même Zack Snyder a qualifié son film de chose unique, mentionnant explicitement que le studio considère la version théâtrale du film de Joss Whedon (qui attribue à Snyder le rôle de réalisateur et Whedon de co-scénariste) canonique à la continuité continue de la franchise. Malgré cela, HBO Max a publié aujourd’hui une bande-annonce de compilation des films DCEU de Zack Snyder, Homme d’acier, Batman v Superman: l’aube de la justice (2016), et Justice League de Zack Snyder (2021). Cette bande-annonce est-elle un indice pour que Warner Bros réalise enfin que DC est mieux entre les mains de Zack Snyder? Ou est-ce HBO Max qui nous dit que la vision de Zack Snyder est terminée pour eux avec le Snyder Cut?

La bande-annonce est un hommage au voyage de Snyder

La bande-annonce de HBO Max semble être un hommage à la vision de Zack Snyder qui a contribué à la création réussie et visuellement étonnante du DCEU. La bande-annonce présente des extraits des deux premiers films de la trilogie, mettant également en vedette les voix de divers acteurs qui faisaient partie de la distribution, notamment Henry Cavill, Ben Affleck, Michael Shanon, Amy Adams, Diane Lane, Jeremy Irons, Russell Crowe et Kevin Costner. La bande-annonce laisse de côté des images de Justice League de Zack Snyder, probablement pour éviter de gâcher le film, qui a été mis à disposition en streaming sur HBO Max il y a moins d’un mois.

La bande-annonce est en fait éditée de manière à visualiser le long chemin menant au Snyder Cut, que les fans ont parcouru avec Zack Snyder, se révoltent continuellement contre le studio pour libérer la vision du réalisateur, à travers des campagnes sur les réseaux sociaux, des podcasts, des articles de blog et même survolant le siège de Warner Bros. Burbank. La campagne est devenue si forte que Zack Snyder a rejoint le mouvement et l’a rendue plus percutante via Vero, conduisant finalement les stars à soutenir Snyder en cours de route. La bande-annonce relie de manière emblématique l’engagement et le dévouement des fans envers le mouvement Snyder Cut au voyage des personnages de DC et à leur évolution au sein du DCEU de Zack.

Les films DCEU de Zack Snyder ont envisagé les personnages DCEU avec une certaine profondeur dans leurs problèmes personnels, leurs conflits psychologiques, leur prise de décision et leurs différences les uns avec les autres. C’était quelque chose que Zack taquinait depuis le début de la franchise en Homme d’acier et a progressivement étendu cette approche à tous ses personnages en Batman v Superman: l’aube de la justice, particulièrement visible dans la nouvelle interprétation de Zack sur le personnage d’un Bruce Wayne / Batman endurci et sans émotion. La bande-annonce tente d’intégrer cela dans le court extrait tout en faisant la promotion des trois films disponibles en streaming sur HBO Max.

Mais ce n’est pas la seule chose que la bande-annonce nous laisse. Cela nous laisse là un petit message qui peut impliquer deux choses, et malheureusement, il pourrait être enclin à la mauvaise nouvelle.

Le message

HBO Max a envoyé un message dans la bande-annonce. Entre les coupures de presse, la bande-annonce affiche un message conçu pour honorer la vision de Zack Snyder envers DCEU qu’il a visualisée dans les trois films, mais qui nous pousse en quelque sorte vers la fin de Snyderverse.

Le message dit:

« LE CHEMIN ÉTAIT LONG. MAIS LA JUSTICE EST À VENIR »

« LA FIN DE LA TRILOGIE DE ZACK SNYDER »

Bien que la première phrase, qui dit Justice Is « Coming », par exemple, impliquait que le studio prévoyait de continuerSnyderverse et de permettre à Zack de terminer son Ligue de justice suites, comme l’indique le mot «venir». Cependant, ce que cela impliquait réellement, c’était simplement l’arrivée de la trilogie sur la plate-forme de streaming HBO Max. En ajoutant le mot «Achèvement» avant la trilogie de Zack Snyder, HBO Max a dégagé cela pour eux et pour Warner Bros., la vision de Zack Snyder est complétée par le Snyder Cut, et la bande-annonce est censée être juste un passage pour commercialiser ces trois films sous le nom de Zack. trilogie et utilise le nom de Snyder pour cibler la démographie des téléspectateurs.

Depuis la sortie de Justice League de Zack Snyder, les fans ont associé leur préférence concernant DCEU à la vision de Zack Snyder pour DCEU et ont clairement rejeté l’approche de Warner Bros.à l’égard de la franchise, qui a été alimentée par une réception négative envers Batman v Superman: l’aube de la justice. Mais le succès de Snyder Cut et son scénario passionnant, qui a bouclé la boucle pour Batman contre Superman et connecté les points de manière étonnante, a fait comprendre au public que Snyder avait beaucoup plus dans son seau à offrir aux fans de DC. Mais en raison des critiques, Warner Bros. a décidé de garder Snyder hors des limites pour son approche réorientée envers la franchise. Maintenant, il semble que Warner Bros.ne puisse pas simplement revenir en arrière et restaurer Snyderverse, étant donné qu’ils ont déjà plusieurs versions de DCEU en ardoise au cours des deux à trois prochaines années, qui partagent toutes la continuité avec la version théâtrale de Ligue de justice.

L’association du nom de Snyder à une trilogie distincte de films DC ne fonctionnera que pour HBO Max pour stimuler plus de téléspectateurs et les attirer vers la plate-forme. Mais il semble que cela ne fonctionne pas, car les fans sont assez en colère contre le passage de HBO Max.

Les fans réagissent à la bande-annonce de la trilogie

Twitter devient fou du passage de HBO Max à appeler les trois films comme La trilogie de Zack Snyder. Les fans tweetent leur dégoût face à ce geste et rappellent à HBO Max que la vision de Zack est au moins une pentalogie, avec d’autres sorties en solo telles que Wonder Woman partager la continuité avec ces films. Voici quelques-unes de ces réactions.

Ce n’est pas une trilogie, c’est une pentalogie et @hbomax ne faites pas quelque chose qui causerait beaucoup d’annulation dans les sous-marins en un rien de temps. Merci ♥ ️💪#RestoreTheSnyderVersepic.twitter.com/0Lx4RFgvme – 𝐆𝐞𝐫𝐚𝐥𝐭 𝐨𝐟 𝐒𝐧𝐲𝐝𝐞𝐫𝐕𝐞𝐫𝐬𝐞 (@ Itssan17) 14 avril 2021

Eh @hbomax, vous voulez vraiment faire ça? Sérieusement? #RestoreTheSndyerVerse – Jessika Hannon #ZSJL (@ jessika7979) 14 avril 2021

La bande-annonce alimente les tweets #RestoreTheSnyderVerse aux côtés du soutien d’un film solo de Batman avec Ben Affleck et des précédentes pétitions de fans pour récupérer Joe Manganiello pour une série télévisée Deathstroke. Mais cela ne semble pas aller dans le bon sens pour les fans.

Et Snyderverse?

Le Snyderverse, du moins pour le moment, semble être un rêve trop beau pour être vrai. La «pentalogie», comme les fans le croient, est une longue chance pour Warner Bros. même d’envisager à ce stade. Warner Bros envisage sérieusement de réviser le DCEU une fois de plus avec l’année prochaine Le flash qui suivra le scénario de Flashpoint à partir des bandes dessinées, donnant à DCEU une option pour modifier le temps et la réalité dans l’univers et changer les mauvais appels du studio.

En plus de cela, le studio attend déjà la sortie de La brigade suicide de même que Shazam! Fureur des dieux, Adam noir, et Aquaman 2 également en ardoise de sortie. Avec la piscine presque pleine pour DC Films et Warner Bros., restaurer Snyderverse est un long chemin.

En ce qui concerne une éventuelle production séparée des films de Snyder chez HBO Max, il n’est pas pratique de sanctionner ces projets à gros budget exclusivement pour un service de streaming car cela ne représente pas un retour sur investissement élevé, en particulier dans le cas de HBO Max qui est toujours dans son phase d’initiation. De plus, HBO Max a déjà trop de choses dans son assiette avec chaque film 2021 qui y est présenté en première avec les cinémas, ainsi que la production en cours des originaux de HBO Max, y compris la série compagnon de DCEU, Casque bleu.

D’autre part, DC Films a récemment annulé New Gods, citant l’apparition de Darkseid dans Snyder Cut comme l’une des raisons de l’annulation du film. Avec l’annonce, DC Films laisse un indice pour une éventuelle reprise du film, affirmant que le projet restera en pause au studio et pourrait même voir le jour à l’avenir. C’est trop une hypothèse de dire que DC Films a annulé New Gods pour faire place à la version de Snyderverse et Ray Porter de Darksied. Mais nous pouvons garder espoir que les plans de Snyder resteront également en suspens avec les possibilités que ces films deviennent réalité à l’avenir. Après tout, il a fallu près de quatre ans pour obtenir l’approbation de Snyder Cut.

Verdict

Snyderverse est le nom que les fans ont inventé pour honorer le voyage envisagé par Snyder des super-héros de DC dans un univers d’action réelle, qu’il considère comme des êtres mythologiques et puissants, coincés dans des conflits tout en combattant des démons personnels. Et c’est exactement comme ça Justice League de Zack Snyder a dépeint ces personnages, les rendant plus accessibles aux gens, rendant leurs problèmes plus allégoriques aux problèmes sociopolitiques de la vie réelle et établissant ainsi une plus grande connexion avec les téléspectateurs.

Ce sera une expérience incroyable de voir ces storyboards prendre vie à l’écran, mais pour l’instant, HBO Max laisse entendre que les films de Snyder à DCEU sont terminés avec Justice League de Zack Snyder.

Il n’est pas du tout discutable que WB ait sanctionné Snyder Cut pour augmenter les abonnements à HBO Max, ce qui, à son tour, a aidé la plate-forme à gagner en popularité et en popularité auprès des fans. En fin de compte, la réalisation de films est une entreprise et les décisions concernant les films sont également prises en gardant l’aspect commercial. Ainsi, l’achèvement de Snyderverse fera également face à cette secousse si jamais envisagée au studio.

Sujets: Justice League, Snyder Cut, Man of Steel, Batman vs Superman, HBO Max