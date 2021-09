La bande-annonce de La tragédie de Macbeth réunit Denzel Washington et Frances McDormand dans l’adaptation de Joel Coen

Les lauréats des Oscars Denzel Washington et Frances McDormand ont une ambition sans merci dans la première bande-annonce obsédante du réalisateur Joel Coen La tragédie de Macbeth. Le projet sera certainement l’un des principaux candidats aux récompenses, car deux des acteurs les plus talentueux se réunissent pour la première fois en tant que Lord et Lady Macbeth dans cette adaptation de l’une des œuvres les plus célèbres de William Shakespeare.

Pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire du barde, Macbeth suit un seigneur écossais qui est convaincu par un trio de sorcières que son destin est de devenir le roi d’Écosse. Avec l’aide de sa femme dangereusement ambitieuse, Macbeth fait des efforts extrêmes et de plus en plus violents pour s’emparer de la couronne et revendiquer ce qu’il croit être sa juste place en tant que roi.

Les Joël Coen dirigé La tragédie de Macbeth a été décrit comme complètement unique, l’écrivain et réalisateur espérant créer une « visualisation audacieusement inventive de The Scottish Play », qui aboutira à « un film angoissé qui regarde, bouche bée, un monde douloureux défait par la cupidité aveugle et irréfléchie ambition. » D’après la bande-annonce, il semble que Coen ait atteint ces nobles idéaux créatifs et plus encore.

« Dans des performances méticuleusement las du monde, un étonnamment vers l’intérieur Denzel Washington est l’homme qui serait roi, et une Frances McDormand sans effort machiavélique est sa Dame, un couple poussé à l’assassinat politique – et dérangé par la culpabilité – après les pronostics rusés d’un trio de « soeurs étranges » (une habitation physique virtuose de Kathryn Hunter ) », lit-on dans l’annonce du film du Festival du film de New York. « Bien qu’il fasse écho aux conceptions visuelles – et aux proportions – des adaptations classiques de Shakespeare des années 1940 de Laurence Olivier, ainsi qu’à la folie médiévale sanglante du « Trône de sang » de Kurosawa, L’histoire de bruit et de fureur de Coen est entièrement la sienne – et sans aucun doute une pour notre moment, une représentation effrayante d’une prise de pouvoir politique amorale qui, comme son héros, fonce impitoyablement dans l’enfer. »

La tragédie de Macbeth adaptera le bien-aimé William Shakespeare de toutes sortes de manières nouvelles et intéressantes. Le projet est écrit et réalisé par le lauréat des Oscars Joel Coen, qui vole en solo sans son frère et collaborateur fréquent Ethan. La tragédie de Macbeth met en vedette l’icône hollywoodienne et lauréate d’un Academy Award qui est Denzel Washington en tant que titulaire Macbeth avec un autre lauréat d’un Oscar et Pays nomade star Frances McDormand dans le rôle de Lady Macbeth. McDormand a, bien sûr, travaillé avec les frères Coen à plusieurs reprises avant d’avoir joué dans leur thriller policier acclamé par la critique. Fargo ainsi que la comédie noire Brûler après lecture, entre autres.

Aux côtés de Denzel Washington et Françoise McDormand, La tragédie de Macbeth Star À Bruges’ Brendan Gleeson dans le rôle de King Duncan, Corey Hawkins de Straight Outta Compton dans le rôle de Macduff, La légende de Buster Scruggs alun Harry Melling comme Malcolm, et Le Gambit de la Reine star Moses Ingram dans le rôle de Lady Macduff.

La tragédie de Macbeth devrait avoir sa première mondiale au Festival du film de New York 2021 le 24 septembre 2021. Il sortira ensuite en salles par A24 suivi d’un lancement mondial sur Apple TV+.

